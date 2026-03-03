Zee Rajasthan
डीडवाना की अनोखी डोलची होली! धुलंडी पर ‘हाकम के संग’ खेला जाता है ये खास खेल

Rajasthan News: डीडवाना की धुलंडी पर खेली जाने वाली 'डोलची होली' राजस्थान में खास मानी जाती है. इसे 'राजकीय गैर' भी कहते हैं, क्योंकि लोग उपखंड अधिकारी के साथ खेलते हैं. जुलूस कचहरी पहुंचता है और डोलची से पानी की बौछार कर होली मनाई जाती है. हर उम्र के लोग इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByDamodar inaniya
Published:Mar 03, 2026, 08:12 PM IST | Updated:Mar 03, 2026, 08:12 PM IST

Deedwana News: होली का त्योहार भले ही रंगों का त्योहार है, मगर समूचे भारतवर्ष में होली के अलग-अलग रूप और रंग है. होली पर अलग-अलग परम्पराएं भी है, जिन्हें मनाने का ढ़ंग भी अपना विशिष्ट स्थान रखता है. यह परम्पराएं इस त्योहार के उल्लास और उमंग को दुगुना कर देती हैं. डीडवाना में भी होली का त्योहार बेहद खास और अहम हैं. यहां धुलंडी के दिन "हाकम के संग" खेली जाने वाली 'डोलची होली' समूचे राजस्थान में प्रसिद्ध है. इस खास होली का आकर्षण ओर उल्लास इतना खास होता है कि समूचा डीडवाना शहर डोलची होली खेलने उमड़ पड़ता है.

आपको बता दें कि धुलंडी वाले दिन खेली जाने वाली 'डोलची होली' को 'राजकीय गैर' भी कहा जाता है, क्योंकि डोलची होली हाकम यानी उपखंड अधिकारी के संग खेली जाती है. इस होली की शुरुआत कब हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, मगर माना जाता है कि ब्रिटिश काल से भी पूर्व डोलची होली की शुरुआत हुई थी. इसका उद्देश्य था कि होली जैसे पर्व पर शासन और जनता के बीच सामंजस्य ओर सौहार्द्ध कायम किया जा सके.

डोलची होली खेलने के लिए धुलण्डी के दिन शहर के लोग गैर यानी जुलूस के रूप में एकत्रित होकर कचहरी परिसर जाते हैं. जहां वे हाकिम यानी उपखंड अधिकारी के साथ जमकर डोलची होली खेलने का आनन्द लेते है. इसके तहत गैरिए सर्वप्रथम हाकम की पीठ पर डोलची से पानी की बौछार मारकर गैर का शुभारम्भ करते हैं. तत्पश्चात एक-दूसरे की पीठ पर वार करते हुए गैरिए शहर का भ्रमण करते हैं. इसके बाद यह गैर डीडवाना शहर के विभिन्न मोहल्लों में जाती है, जहां सैकड़ो लोग मिलकर डोलची होली खेलते हैं. डोलची होली में बच्चे, बूढ़े, जवान हर जाति और धर्म के लोंग शामिल होते है और होली का लुत्फ़ उठाते है. होली के रसिये साल भर इस डोलची मार होली का इंतजार करते है और जम कर खेलते है.

आपको बता दें कि डोलची होली के लिए बड़े-बड़े कडाव (बर्तन) को पानी से भरा जाता है. इस खेल में काफी पानी लगता है, उसके लिए पहले से तैयारिया की जाती है और अगर पानी कम पड़ जाए तो पानी के टैंकर मंगवाए जाते है. सैकड़ों की संख्या में लोग इस होली में एक दुसरे की पीठ पर डोलची से पानी मारते है और होली खेलते है. इस खेल में मुख्यतः दो लोग आपस में खेलते है, लोहे से बनी इस डोलची में खेलने वाला डोलची में पानी भरता है और सामने खड़े अपने साथी की पीठ पर जोर से डोलची में भरे पानी से वार करता है और फिर उसे भी जवाब देने का मोका मिलता है. डोलची के वार की जितनी तेज आवाज होती है उतना ही खेल का मजा आता है और जोश बढ़ता है. डोलची की मार असहनीय होते हुए भी लोग इसका आनंद लेते हैं.

