/दिल्ली अग्निकांड ने उजाड़ दिया परिवार! जन्मदिन के अगले दिन पति-पत्नी की एक साथ निकली अंतिम यात्रा

Ajmer News: दिल्ली के होटल में हुए अग्निकांड के शिकार अजमेर के दंपत्ति के शव आज अजमेर लाए गए. गमगीन माहौल और आंखों में आंसुओं की धारा के बीच एक ही घर से जब दो अर्थियों को निकाला गया तो पूरा क्षेत्र मातम के माहौल में तब्दील हो गया. दोपहर बाद मृतक जवरी लाल और उनकी पत्नी कमला की शव यात्रा एक साथ निकली गई. यूएस में रहने वाला उनका पुत्र और जयपुर निवासी पुत्री ने एक साथ दोनों की अर्थी को कंधा दिया तो मौके पर मौजूद लोगों को आंखों से आंसू बह चले. अपने एक निकट रिश्तेदार की कुशलक्षेम लेने दिल्ली गए दंपत्ति ने एक दिन पूर्व ही जन्मदिन मनाया था. घटना में बिखरे परिवार को लेकर पड़ोसियों के घरों में भी सुबह चूल्हे नहीं जलाए गए. रिटायर्ड बैंक कर्मचारी जवरी लाल और उनकी पत्नी कमला के व्यवहार के तारीफ करते हुए उनके एक पड़ोसी मोहम्मद कादीर ने बताया कि बहुत ही नेक और सबका सहयोग करने वाले पति पत्नी थे.

ज्ञात हो कि दिल्ली के मालवीय नगर में जून 2026 में हुआ अग्निकांड राजधानी के हाल के वर्षों की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है. यह हादसा एक होटल-नुमा इमारत में लगी भीषण आग के कारण हुआ, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया. आग और घने धुएँ के कारण कई लोग बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाए. दमकल विभाग और पुलिस ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन तब तक भारी जनहानि हो चुकी थी. इस हादसे में 21 लोगों की मृत्यु हुई और कई अन्य घायल हो गए.

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प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इमारत में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम नहीं थे. बताया गया कि भवन में प्रवेश और निकास का मार्ग सीमित था तथा धुआँ तेजी से पूरे परिसर में फैल गया. अधिकारियों के अनुसार, भवन निर्माण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी भी इस त्रासदी का एक प्रमुख कारण रही. घटना के बाद होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई.

इस अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों में भारतीयों के साथ विदेशी नागरिक भी शामिल थे. विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार मृतकों में कई विदेशी नागरिक ऐसे थे जो दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती अपने परिजनों के साथ रहने के लिए होटल में ठहरे हुए थे. कुछ मृतक नाइजीरिया, मोजाम्बिक, लाइबेरिया और बांग्लादेश जैसे देशों से आए थे. वहीं भारतीय मृतकों में ऐसे लोग भी शामिल थे जो इलाज, व्यवसाय या अन्य निजी कार्यों के सिलसिले में राजधानी आए हुए थे. अधिकांश लोगों की मौत आग की लपटों से अधिक धुएँ और दम घुटने के कारण हुई.

इस दर्दनाक घटना ने दिल्ली में होटलों और व्यावसायिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की और अवैध निर्माणों तथा अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. यह अग्निकांड प्रशासन, भवन मालिकों और समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर सामने आया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी कितनी भयावह साबित हो सकती है.