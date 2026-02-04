अजमेर में ब्रिटिश कपल ने कर दिया ये कांड, जारी हो गया जिसके बाद 'भारत छोड़ो' का आदेश

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर इजरायल के विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन में स्टिकर लगाए जाने के मामले में एक ब्रिटिश कपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है. खुफिया एजेंसियों ने मामले को गंभीर मानते हुए दोनों विदेशी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया है. इसके बाद उनका वीजा भी रद्द कर दिया गया.

जानकारी के अनुसार, दोनों विदेशी नागरिक पर्यटक वीजा पर भारत आए थे. ब्रिटेन के रहने वाले लुईस गेब्रियल डी और उनकी महिला मित्र अनूशी एमा क्रिस्टीन राजस्थान के पुष्कर में ठहरे हुए थे. इसी दौरान उनके द्वारा अजमेर में सार्वजनिक जगहों पर स्टिकर लगाए जाने की सूचना सामने आई.

21 जनवरी को खुफिया विभाग को इस संबंध में इनपुट मिला था. बताया गया कि यह कपल शहर के अलग-अलग इलाकों में दीवारों और सार्वजनिक स्थानों पर स्टिकर चिपका रहा है. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर दोनों की पहचान की गई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (CID) राजेश मीना के नेतृत्व में गठित टीम ने दोनों विदेशी नागरिकों से पूछताछ की. जांच में सामने आया कि दोनों पर्यटक वीजा पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल थे.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पर्यटक वीजा पर किसी भी तरह की राजनीतिक या वैचारिक गतिविधि करना वीजा नियमों का सीधा उल्लंघन है. इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की गई.

पुलिस की सहायता से अजमेर में लगाए गए सभी स्टिकर हटवा दिए गए. इसके बाद इमिग्रेशन और विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों का वीजा रद्द कर दिया गया और उन्हें ‘लीव इंडिया नोटिस’ जारी किया गया.

अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर देश से बाहर भी भेजा जा सकता है. साथ ही, उन्हें ब्लैकलिस्ट किए जाने की भी संभावना रहती है, जिससे भविष्य में उनका भारत आना प्रतिबंधित हो सकता है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पर्यटक वीजा पर विरोध, राजनीति या किसी विचारधारात्मक गतिविधि की अनुमति नहीं है.

इस बीच, इजरायल के भारत में राजदूत रियुवेन अजार ने एक समाचार चैनल को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी महीने में इजरायल की यात्रा कर सकते हैं. यह संभावित दौरा ऐसे समय में बताया जा रहा है, जब पश्चिम एशिया में हालात संवेदनशील बने हुए हैं. वहीं, भारत और इजरायल के बीच रक्षा, तकनीक, सुरक्षा, व्यापार और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है.

