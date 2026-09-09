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मसूदा में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत, 20-22 लोग घायल

Rajasthan News: ब्यावर के मसूदा के पास बस और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में दोनों वाहन पलट गए. महिलाओं समेत करीब 20-22 लोगों के घायल होने की सूचना है. घायलों को 108 एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 09, 2026, 04:29 PM IST | Updated:Sep 09, 2026, 04:29 PM IST
मसूदा में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत, 20-22 लोग घायल
Image Credit: ब्यावर के मसूदा के पास बस और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई.

Beawar News: ब्यावर के मसूदा के पास एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है. यहां बस और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे के बाद दोनों वाहन पलट गए. दुर्घटना में महिलाओं समेत करीब 20 से 22 लोगों के घायल होने की सूचना है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

मसूदा के पास आमने-सामने हुई भिड़ंत
जानकारी के मुताबिक हादसा मसूदा के पास हुआ. बताया जा रहा है कि बस और ट्रैक्टर में सवार लोग देवमाली की ओर आ-जा रहे थे. इसी दौरान दोनों वाहनों की किसी वजह से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन सड़क पर पलट गए.

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हादसे के बाद मची चीख-पुकार
बस और ट्रैक्टर के पलटते ही मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. हादसे में करीब 20 से 22 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है. इनमें महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं. हादसे के बाद घायलों की मदद के लिए आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए.

एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाए घायल
हादसे की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस को मौके पर भेजा गया. एंबुलेंस की मदद से घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. फिलहाल घायलों की हालत को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. हादसे की गंभीरता को देखते हुए मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने हादसे की जानकारी जुटाई और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के अनुसार बस और ट्रैक्टर दोनों देवमाली की ओर आने-जाने वाले लोगों से जुड़े बताए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों वाहनों की भिड़ंत आखिर किस वजह से हुई.

घायलों का अस्पताल में इलाज जारी
फिलहाल इस हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है. पुलिस और प्रशासन की ओर से भी मामले की जानकारी जुटाई जा रही है. हादसे में किसी तरह की अन्य जनहानि हुई है या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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