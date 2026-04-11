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कुछ पैसों के लालच में गंवाए लाखों! अजमेर में बैंक खाते से हुई 18 लाख की ठगी

Rajasthan News: केकड़ी में एक व्यक्ति ने लालच में अपना बैंक खाता साइबर ठगों को दे दिया. 18 दिन में उसी खाते से करीब 18 लाख की ठगी हुई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और लोगों से सतर्क रहने की अपील की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Published:Apr 11, 2026, 11:12 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 11:12 PM IST

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कुछ पैसों के लालच में गंवाए लाखों! अजमेर में बैंक खाते से हुई 18 लाख की ठगी

Ajmer News: राजस्थान के केकड़ी क्षेत्र में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस और ठगों के बीच चल रही तकनीकी होड़ के बीच एक व्यक्ति ने लालच में आकर अपना बैंक खाता ही साइबर अपराधियों को इस्तेमाल के लिए दे दिया. इस लापरवाही का नतीजा यह रहा कि महज कुछ ही दिनों में उस खाते के जरिए लाखों रुपये की ठगी को अंजाम दे दिया गया.

जानकारी के अनुसार, केकड़ी स्थित यस बैंक में अशोक कुमार पुत्र चेतन प्रकाश रेगर के नाम से एक खाता खुला हुआ था. जांच में सामने आया कि 1 अगस्त से 18 अगस्त 2025 के बीच इस खाते में 17 लाख 92 हजार 271 रुपये की संदिग्ध राशि जमा हुई. यह रकम देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों से ठगी कर जुटाई गई थी.

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी अशोक कुमार ने कबूल किया कि उसने कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता एक अन्य व्यक्ति को इस्तेमाल के लिए दे दिया था. इसके बदले उसे कुछ पैसे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इस फैसले ने उसे गंभीर कानूनी मुसीबत में डाल दिया.

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समन्वय पोर्टल पर जांच करने पर इस खाते से जुड़ी 8 साइबर ठगी की शिकायतें भी सामने आईं. जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि इस खाते का उपयोग तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, वाराणसी और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में साइबर ठगी की घटनाओं के लिए किया गया.

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

इस मामले को लेकर केकड़ी थाने के सर्किल प्रभारी अनिल शर्मा ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी लालच में आकर अपना बैंक खाता या व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें. उन्होंने कहा कि ऐसा करना कानूनन अपराध है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. यह घटना एक बार फिर लोगों को सावधान रहने का संदेश देती है कि साइबर ठग लगातार नए-नए तरीके अपना रहे हैं और छोटी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है.

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