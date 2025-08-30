Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सरकारी सहायता के नाम पर खेला! मांडलगढ़ में 50 लाख का मंडी घोटाला

Bhilwara News: माण्डलगढ़ की कृषि मंडी में 50 लाख के गबन का मामला सामने आया है. मृतक किसान के परिजनों की सहायता राशि चहेतों के खातों में ट्रांसफर की गई थी. इस मामले में मंडी सचिव और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Aug 30, 2025, 14:28 IST | Updated: Aug 30, 2025, 14:28 IST

Trending Photos

38 साल की उम्र में राजस्थान का CM बन रचा था इतिहास, क्या आप जानते हैं इनका नाम?
7 Photos
rajasthan quiz

38 साल की उम्र में राजस्थान का CM बन रचा था इतिहास, क्या आप जानते हैं इनका नाम?

राजस्थान की वो जगह, जो कहलाता है 'भूतों का गांव'!
7 Photos
Rajasthan News,

राजस्थान की वो जगह, जो कहलाता है 'भूतों का गांव'!

Trending Quiz : क्या आप जानते हैं 'राजस्थान का एलौरा' कहां है?
7 Photos
Trending Quiz

Trending Quiz : क्या आप जानते हैं 'राजस्थान का एलौरा' कहां है?

राजस्थान के 38 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 38 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

सरकारी सहायता के नाम पर खेला! मांडलगढ़ में 50 लाख का मंडी घोटाला

Bhilwara News: भीलवाड़ा में माण्डलगढ़ की कृषि उपज मंडी समिति में 50 लाख रुपये के गबन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें दोषी कौन हैं, यह आज तक साफ नहीं हो पाया है. इस पूरे प्रकरण ने मंडी सचिव, पुलिस और अन्य अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, यह मामला तब उजागर हुआ जब राज्य सरकार द्वारा मृतक किसान के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली 50 लाख रुपये की राशि को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया. इस राशि को मंडी सचिव के हस्ताक्षर वाले चैक के माध्यम से उनके छह चहेतों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था. इस धोखाधड़ी में कृषि मंडी के वरिष्ठ लिपिक शंभूलाल गर्ग, एक निजी शख्स करण कुमार और कुछ ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है.

अधिकारियों की भूमिका पर सवाल
मामला उजागर होने के बाद मंडी सचिव हेमलता मीणा ने 22 फरवरी 2025 को माण्डलगढ़ थाने में वरिष्ठ लिपिक शंभूलाल गर्ग के खिलाफ गबन का मामला दर्ज करवाया. आरोप है कि यह कदम उन्होंने खुद को बचाने के लिए उठाया. वहीं, पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर जाँच को ठंडे बस्ते में डाल दिया. हैरानी की बात यह है कि मंडी सचिव ने कथित रूप से उन ठेकेदारों और चहेतों से पैसे वापस लेकर मंडी के बैंक खाते में जमा करवा दिए, लेकिन इस गंभीर अपराध के असली दोषियों पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. यह पूरा प्रकरण दिखाता है कि पैसे वापस आ जाने के बावजूद, इस गंभीर अपराध के असली दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news