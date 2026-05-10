/राजस्थान में दर्दनाक हादसा! चाय बनाते समय फटा सिलेंडर, मां समेत दो बच्चों की दर्दनाक मौत

Beawar News: राजस्थान के ब्यावर जिले में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां घरेलू गैस सिलेंडर में लीकेज होने से लगी भीषण आग में एक महिला और उसकी दो मासूम बेटियों की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है. हादसा सेंदड़ा थाना क्षेत्र की रेलरा ग्राम पंचायत के कांचा उदावता गांव में हुआ, जहां एक दुकान के अंदर बने रसोईघर में अचानक आग भड़क उठी.

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान 28 वर्षीय मनीषा और उनकी दो बेटियों 8 साल की नविया और 5 साल की पल्लवी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मनीषा सुबह रसोई में चाय बनाने गई थीं. जैसे ही उन्होंने गैस चालू कर चूल्हा जलाने की कोशिश की, उसी दौरान सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण आग तेजी से फैल गई.

Add Zee News as a Preferred Source

आग इतनी तेजी से फैली कि महिला और दोनों बच्चियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. कुछ ही पलों में पूरी रसोई आग की चपेट में आ गई. हादसे के समय दोनों बच्चियां भी अपनी मां के साथ रसोई में मौजूद थीं. आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग काफी भयंकर हो चुकी थी.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक रसोई और दुकान में रखा सामान पूरी तरह जल चुका था. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

सेंदड़ा एसएचओ हरिराम जाट ने बताया कि शुरुआती जांच में हादसे की वजह गैस सिलेंडर में लीकेज होना सामने आया है. वहीं सहायक अग्निशमन अधिकारी ताराचंद भट्ट ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल बना हुआ है और हर किसी की आंखें नम नजर आ रही हैं.

हादसे के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. गांव में जैसे ही घटना की खबर फैली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने बताया कि आग इतनी अचानक लगी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला. लोगों से सिलेंडर का निरीक्षण करवाने और सावधानी बरतने की अपील की गई है ताकि घटनाओं से बचा जा सके.