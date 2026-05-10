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राजस्थान में दर्दनाक हादसा! चाय बनाते समय फटा सिलेंडर, मां समेत दो बच्चों की दर्दनाक मौत

Rajasthan News: ब्यावर के कांचा उदावता गांव में गैस सिलेंडर लीकेज से दुकान की रसोई में भीषण आग लग गई. हादसे में 28 वर्षीय महिला मनीषा और उनकी दो मासूम बेटियों की मौत हो गई. आग इतनी तेजी से फैली कि तीनों को बचाने का मौका नहीं मिला.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 10, 2026, 10:08 PM|Updated: May 10, 2026, 10:08 PM
राजस्थान में दर्दनाक हादसा! चाय बनाते समय फटा सिलेंडर, मां समेत दो बच्चों की दर्दनाक मौत
Image Credit: Mother And Daughters Died In Beawar Gas Cylinder Blast

Beawar News: राजस्थान के ब्यावर जिले में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां घरेलू गैस सिलेंडर में लीकेज होने से लगी भीषण आग में एक महिला और उसकी दो मासूम बेटियों की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है. हादसा सेंदड़ा थाना क्षेत्र की रेलरा ग्राम पंचायत के कांचा उदावता गांव में हुआ, जहां एक दुकान के अंदर बने रसोईघर में अचानक आग भड़क उठी.

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान 28 वर्षीय मनीषा और उनकी दो बेटियों 8 साल की नविया और 5 साल की पल्लवी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मनीषा सुबह रसोई में चाय बनाने गई थीं. जैसे ही उन्होंने गैस चालू कर चूल्हा जलाने की कोशिश की, उसी दौरान सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण आग तेजी से फैल गई.

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आग इतनी तेजी से फैली कि महिला और दोनों बच्चियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. कुछ ही पलों में पूरी रसोई आग की चपेट में आ गई. हादसे के समय दोनों बच्चियां भी अपनी मां के साथ रसोई में मौजूद थीं. आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग काफी भयंकर हो चुकी थी.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक रसोई और दुकान में रखा सामान पूरी तरह जल चुका था. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

सेंदड़ा एसएचओ हरिराम जाट ने बताया कि शुरुआती जांच में हादसे की वजह गैस सिलेंडर में लीकेज होना सामने आया है. वहीं सहायक अग्निशमन अधिकारी ताराचंद भट्ट ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल बना हुआ है और हर किसी की आंखें नम नजर आ रही हैं.

हादसे के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. गांव में जैसे ही घटना की खबर फैली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने बताया कि आग इतनी अचानक लगी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला. लोगों से सिलेंडर का निरीक्षण करवाने और सावधानी बरतने की अपील की गई है ताकि घटनाओं से बचा जा सके.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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