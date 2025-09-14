भीलवाड़ा में अनोखी मिसाल! मुस्लिम युवाओं ने दी हिंदू महिला को ‘मां’ जैसी विदाई!

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गांधी नगर में रविवार 14 सितम्बर 2025 को सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल देखने को मिली है. जहां 67 साल की एक बुजुर्ग हिंदू महिला की मौत के बाद जब उसके परिवार में अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था तो उसे मां की तरह प्रेम करने वाले जंगी चौक गांधी नगर के मुस्लिम युवा आगे आए. उन्होंने ना सिर्फ बुजुर्ग महिला की अर्थी को कंधा देकर शमशान तक पहुंचाया. बल्कि हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार भी किया.

67 वर्षीय महिला अकेली रहती थी

गांधीनगर निवासी निसार सिलावट ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के गांधीनगर,जंगी चौक के पास गली में सलीम कुरेशी के मकान में लगभग 15 वर्षों से अकेली बुजुर्ग औरत शांति देवी (67) रहे रही थी. शांति देवी काफी समय से बीमार चल रही थी और जिले के सबसे बड़े हॉस्पीटल महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाजरत थी और उसकी देखभाल मुस्लिम समाज के असगर अली कर रहे थे. 14 सितम्बर 2025 को अलसुबह शांति देवी की उपचार के दौरान मौत हो गयी.

मुस्लिम भाइयों ने किया अंतिम संस्कार

ऐसे में शांति देवी की मौत के बाद सबसे बड़ी परेशानी यही थी किऊ उनकी अर्थी को कांधा कौन देगा? अंतिम संस्कार की रस्में कौन निभाएगा? गांधी नगर के जंगी चौक में शांति देवी को अपनी मां की तरह प्रेम करने वाले इलाके के मुस्लिम युवा अशफाक कुरैशी, शाकीर पठान, फिरोज कुरैशी कांचा, आबीद कुरैशी अजगर पठान, अशफाक, इनायत भाई जाबिद कुरैशी सहित मोहल्ले के लोग आगे आए. और सभी ने मिलकर बुजुर्ग शांति देवी के लिए की तैयारी की, फिर उनकी अंतिम यात्रा को कंधा देते हुए शमशान तक पहुंचाया. बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया गया. दिवंगत शांति देवी को अजगर अली खान ने मुखाग्नि दी.

