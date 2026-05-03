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Rajasthan News: नसीराबाद-ब्यावर ओवर ब्रिज बना आफत, 7 साल बाद भी उद्घाटन नहीं, जनता ने दिया अल्टीमेटम

Rajasthan News: करोड़ों की लागत से बना नसीराबाद-ब्यावर ओवर ब्रिज पिछले 7 साल से अधूरा है. रेलवे की लेटलतीफी के कारण 1% काम अटका होने से जनता आक्रोशित है. स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन में पुल नहीं खुला, तो बड़ा आंदोलन होगा.

Edited byArti PatelReported byKaushal Jain
Published: May 03, 2026, 09:11 AM|Updated: May 03, 2026, 09:11 AM
Rajasthan News: नसीराबाद-ब्यावर ओवर ब्रिज बना आफत, 7 साल बाद भी उद्घाटन नहीं, जनता ने दिया अल्टीमेटम
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Beawar News: जनता को सुगम यातायात की सुविधा देने के लिए करोड़ों की लागत से तैयार किया गया ओवर ब्रिज अब स्थानीय निवासियों के लिए 'मौत की डगर' बन चुका है. नसीराबाद-ब्यावर मार्ग पर बना यह पुल सरकारी विभागों की आपसी खींचतान और तालमेल की कमी के कारण पिछले 7 वर्षों से निर्माणाधीन है. विडंबना यह है कि पुल का 99% कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन महज 1% शेष कार्य के चलते इसे आम जनता के लिए नहीं खोला जा रहा है.

रेलवे की लेटलतीफी ने रोका रास्ता
यह ब्रिज सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD), सेना और रेलवे के समन्वय से बनाया जा रहा है. स्थानीय प्रशासन के अनुसार- पुल का मुख्य हिस्सा तैयार है, लेकिन रेलवे के हिस्से का अंतिम कार्य लंबे समय से लंबित है.स्थानीय एसडीएम देवी लाल यादव ने स्पष्ट किया कि पुल पर जो भी कार्य बचा है, वह पूरी तरह से रेलवे विभाग द्वारा किया जाना है. विभागों के बीच समन्वय की कमी का खामियाजा नसीराबाद और ब्यावर के बीच सफर करने वाली आम जनता भुगत रही है.

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जनता का 7 दिन का अल्टीमेटम
पुल शुरू न होने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. क्षेत्र के पत्रकारों और आम नागरिकों ने प्रशासन को कड़ा संदेश दिया है. यदि अगले 7 दिनों के भीतर पुल को यातायात के लिए शुरू नहीं किया गया, तो क्षेत्र में व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा. अधूरा पड़ा पुल और आसपास का रास्ता अब हादसों का कारण बन रहा है. सुविधा की जगह दुविधा, 7 साल के लंबे इंतजार के बाद अब यह प्रोजेक्ट लोगों के लिए राहत कम और आफत ज्यादा साबित हो रहा है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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