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नाम के आगे खुद लिखते थे 'Assistant Collector'… अब RAS में हासिल की 3rd Rank, पढ़ें नवनीत शर्मा की सक्सेस स्टोरी

RAS 2024 Result Topper: भीलवाड़ा के नवनीत शर्मा ने RPSC 2024 में तीसरा स्थान हासिल कर SDM बनने का सपना पूरा किया. शिक्षक परिवार से आने वाले नवनीत ने कठिन मेहनत और माता-पिता के आशीर्वाद से यह सफलता पाई. पहले प्रयास में असफलता के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आज प्रेरणा बन गए.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 18, 2026, 05:20 PM|Updated: Apr 18, 2026, 05:20 PM
नाम के आगे खुद लिखते थे 'Assistant Collector'… अब RAS में हासिल की 3rd Rank, पढ़ें नवनीत शर्मा की सक्सेस स्टोरी
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Ajmer News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा से आने वाले नवनीत शर्मा आज उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं, जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) 2024 परीक्षा में उन्होंने तीसरा स्थान हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ा दी.

नवनीत का सपना कोई अचानक बना हुआ नहीं था. यह सपना उन्होंने बचपन से ही संजोया था कि एक दिन उनके नाम के आगे “असिस्टेंट कलेक्टर” या “SDM” लिखा होगा. इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने लगातार कई वर्षों तक मेहनत की. लगभग 3 से 3.5 साल की कठिन तैयारी के बाद आखिरकार उनका यह सपना सच हो गया. नवनीत एक शिक्षक के बेटे हैं. उनके पिता तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं और माता गृहिणी हैं. घर का माहौल शुरू से ही शिक्षा से जुड़ा रहा, लेकिन संसाधन सीमित थे. इसके बावजूद माता-पिता ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. नवनीत बताते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके माता-पिता का विश्वास रहा है.

वे एक भावुक पल साझा करते हुए बताते हैं कि एक बार उनकी मां ने कहा था कि उनकी सबसे बड़ी खुशी यही होगी कि बेटा एक दिन सरकारी अधिकारी बने. उसी दिन नवनीत ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस सपने को पूरा करेंगे. वहीं अपने पिता को देखकर भी उन्हें लगातार मेहनत करने की प्रेरणा मिलती रही. नवनीत ने अपनी तैयारी के दौरान कई उतार-चढ़ाव देखे. पहले प्रयास में उन्हें 87वीं रैंक मिली थी, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे. उन्होंने और मेहनत की, अपनी कमियों पर काम किया और खुद को लगातार बेहतर बनाया. इसी दृढ़ संकल्प का नतीजा है कि आज वे RPSC 2024 में तीसरे स्थान पर पहुंचे हैं और अब राजस्थान प्रशासनिक सेवा में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में अपनी नई शुरुआत करने जा रहे हैं.

नवनीत का कहना है कि उनकी सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उनके माता-पिता, दोस्तों और शिक्षकों का भी योगदान है. वे अपने मित्रों का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने कठिन समय में उनका हौसला बढ़ाया. साथ ही वे कहते हैं कि सफलता का असली आनंद तभी है जब आप अपने परिवार की आंखों में खुशी देख पाते हैं. युवाओं के लिए नवनीत का संदेश बेहद सरल है-लक्ष्य तय करो और तब तक रुको मत जब तक उसे हासिल न कर लो. उन्होंने कहा कि आज के समय में भटकाव बहुत हैं, लेकिन अगर ध्यान एक ही दिशा में रखा जाए तो सफलता जरूर मिलती है. वे मानते हैं कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास ही किसी भी सपने को सच बना सकते हैं.

आज नवनीत शर्मा न सिर्फ एक सफल अभ्यर्थी हैं, बल्कि उन सभी युवाओं के लिए एक मिसाल हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं. उनकी कहानी यह साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती.

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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