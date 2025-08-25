Ajmer News: MDS यूनिवर्सिटी परिणाम विवाद, छात्र आंदोलन के बीच बढ़ी मुश्किलें - जानें क्या है मामला

MDS University Ajmer: अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ सोमवार को एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया. स्नातक परीक्षाओं के परिणामों में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और कुलपति को ज्ञापन सौंपकर परिणामों की पुनः जांच की मांग की. प्रदर्शन का नेतृत्व एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अंकित घारु ने किया.

गलती से सैकड़ों छात्र हुए प्रभावित

एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना था कि कला और विज्ञान संकाय के सैकड़ों विद्यार्थी परिणामों की गलतियों से प्रभावित हुए हैं. कई विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ठीक से नहीं हुआ, जिसके कारण उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण दिखाया गया है. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है.

समाधान नहीं होने पर आंदोलन होगा तेज

प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारेबाजी की और जल्द ही समाधान नहीं मिलने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी. जिलाध्यक्ष अंकित घारु ने कहा कि जब तक प्रभावित विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक एनएसयूआई संघर्ष जारी रखेगी. उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय को छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है.

Trending Now

कुलपति को सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शन के बाद एनएसयूआई प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मांग की गई कि परीक्षाफल की त्रुटियों को तत्काल सुधारा जाए और प्रभावित छात्रों की कॉपियों की पुनः जांच कराई जाए. साथ ही यह भी कहा गया कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए.

गंभीरता से जांच का आश्वासन

विश्वविद्यालय प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर छात्रों को आश्वस्त किया कि सभी शिकायतों की गंभीरता से जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले विद्यार्थी परिषद ने भी इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन किया था. लगातार छात्र संगठनों के विरोध के चलते अब विश्वविद्यालय प्रशासन पर शीघ्र समाधान निकालने का दबाव बढ़ गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-