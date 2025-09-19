Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अजमेर में अवैध रिफिलिंग का बड़ा खुलासा, गैस सिलेंडरों से भरी पिकअप जब्त

Rajasthan News: अजमेर जिले में मांगलियावास पुलिस और रसद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर हाइवे पर चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़ किया. 60 व्यावसायिक व 1 घरेलू सिलेंडर, पिकअप व उपकरण जब्त किए गए. आरोपी फरार, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Abhijeet dave
Published: Sep 19, 2025, 07:25 PM IST | Updated: Sep 19, 2025, 07:25 PM IST

Trending Photos

उदयपुर में मानसून का दौर जारी! मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
6 Photos
Udaipur Weather

उदयपुर में मानसून का दौर जारी! मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

दिवाली की लंबी छुट्टियों का करें सही इस्तेमाल! उदयपुर के इन जगहों की करें सैर
8 Photos
Travel Story

दिवाली की लंबी छुट्टियों का करें सही इस्तेमाल! उदयपुर के इन जगहों की करें सैर

दशहरा पर बनाएं राजस्थान की ये खास मिठाई, स्वाद ऐसा जो रिश्तों में घोल दे मिठास!
7 Photos
Churma ladoo

दशहरा पर बनाएं राजस्थान की ये खास मिठाई, स्वाद ऐसा जो रिश्तों में घोल दे मिठास!

क्यों 300 साल से वीरान पड़ा है राजस्थान का यह गांव? जहां रात होते ही सुनाई देती हैं अजीब आवाजें!
8 Photos
rajasthan quiz

क्यों 300 साल से वीरान पड़ा है राजस्थान का यह गांव? जहां रात होते ही सुनाई देती हैं अजीब आवाजें!

अजमेर में अवैध रिफिलिंग का बड़ा खुलासा, गैस सिलेंडरों से भरी पिकअप जब्त

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले की मांगलियावास पुलिस और रसद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर 60 व्यवसायिक और 1 घरेलू गैस सिलेंडर सहित एक पिकअप जब्त किया. हाइवे पर अवैध गैस रिफिलिंग के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया गया. हालांकि पुलिस को आते देख 1 आदमी मौके से भाग गया.

पुलिस और रसद विभाग की संयुक्त कार्रवाई
पीसांगन उपखंड के तहत मांगलियावास पुलिस ने गश्त और होटल-ढाबों की जांच के दौरान रसद विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की. इस दौरान हाइवे पर अवैध रिफिलिंग करते हुए 60 व्यवसायिक और 1 घरेलू गैस सिलेंडर, पिकअप और रिफिलिंग का सामान जब्त किया गया है.

क्या बोले थानाधिकारी?
थानाधिकारी दिनेश चौधरी ने बताया कि ब्यावर रोड स्थित न्यू चौधरी होटल के पास गश्त के दौरान एक कंटेनर के पास खड़ी पिकअप संदिग्ध दिखी. पुलिस को देख एक व्यक्ति मौके से भाग गया. जांच में पिकअप से 31 व्यवसायिक सिलेंडर भरे मिले, जबकि 14 व्यवसायिक और 1 घरेलू सिलेंडर पिकअप के पीछे रखे थे. वहीं, एक इलेक्ट्रिक कांटा, रिफिलिंग पाइप और अन्य उपकरण भी बरामद हुए. कंटेनर की जांच में 15 और व्यवसायिक सिलेंडर मिले.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

विभिन्न धाराओं में जांच शुरू
घटना की सूचना पर जिला रसद अधिकारी नीरज जैन टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जब्ती की कार्रवाई की. पूछताछ में पता चला कि अवैध रिफिलिंग का काम मकरेड़ा निवासी घनश्याम द्वारा किया जा रहा था. पुलिस ने प्रवर्तन निरीक्षक पीसांगन राहुल वेदवाल की रिपोर्ट पर आवश्यक वस्तु अधिनियम और मानव जीवन को खतरे में डालने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news