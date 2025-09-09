गाड़ियों पर ब्लैक शीशा? तो तैयार रहिए! डीडवाना में कभी-भी चल सकता है पुलिस का डंडा

Rajasthan News: डीडवाना थानाधिकारी राजेंद्रसिंह कमांडो की अगुवाई में पुलिस ने शहरभर में कार्रवाई कर ब्लैक फिल्म और जानलेवा बंपर हटवाए. आमजन से अपील की गई कि गाड़ियों पर ब्लैक शीशे व बंपर न लगाएं, क्योंकि ये अपराध और दुर्घटनाओं को बढ़ावा देते हैं.
Deedwana News: राजस्थान के डीडवाना जिले में पुलिस ने ब्लैक फिल्म और बंपर लगी गाड़ियों पर अपना हंटर चलाया है. डीडवाना थानाधिकारी राजेंद्रसिंह कमांडो की अगुवाई में लगातार पुलिस शहर में प्रभावी कार्रवाई कर रही है एवं अपराधियों पर लगाम भी पुलिस के द्वारा कसी जा रही है. विभिन्न तरह के अपराधों की रोकथाम को लेकर थाना अधिकारी राजेंद्रसिंह कमांडो के द्वारा शहर के चुंगी, चौकी, अस्पताल, चौराहा, फवारा, सर्किल, पेट्रोल पंप, बस स्टैंड, अशोक स्तंभ, रॉयल मार्केट चुंगी, चौकी रहमान गेट, सालासर चौराहा, लाडनूं रोड सहित विभिन्न मार्गों पर कार्रवाई की गई है.
थानाधिकारी राजेंद्रसिंह कमांडो ने की कार्रवाई
सभी से अपील की गई है। कि आप किसी भी गाड़ी की ब्लैक फिल्म ना रखें एवं गाड़ियों के आगे बंपर ना लगाए. समझाइस के माध्यम से थानाधिकारी राजेंद्रसिंह कमांडो के द्वारा यह कार्रवाई की गई है. आगे भी यह कार्रवाई इसी तरह की जारी रहेगीॉ. राजेंद्रसिंह कमांडो ने कहा है कि समझाइस के माध्यम से आमजन से अपील भी की है कि अपनी गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म ना लगाएं और उसके काले शीशे ना करें एवं गाड़ियों के आगे बंपर जो जानलेवा होते हैं, वो भी ना लगवाएं.
चार से पांच गाड़ियों की उतरवाई फिल्म
साथ ही करीब चार से पांच गाड़ियों पर लगी ब्लैक फिल्म मौके पर ही उन्होंने उतरवाई है. एवं एक से दो गाड़ियों के आगे लगे हुए जानलेवा बंपर भी उन्होंने खुलवाए हैं. गाड़ियों के ब्लैक शीशे होने के कारण कई अपराधी भी बचकर निकल सकते हैं. इसीलिए गाड़ियों के ब्लैक शीशे नहीं रखने चाहिए एवं गाड़ियों के आगे बंपर भी नहीं लगवाना चाहिए. इन बंपरों की वजह से दुर्घटना में ज्यादा जनहानि होती है.
