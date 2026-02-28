आस्था की पुकार या सिस्टम की चुप्पी? थानागाजी में गणेश मंदिर की जमीन पर कब्जे के खिलाफ पुजारी का अनशन

Alwar News: अलवर जिले के थानागाजी उपखंड कार्यालय परिसर में आज आस्था और प्रशासनिक बेरुखी आमने-सामने दिखाई दी. गणेश मंदिर की माफी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों और मंदिर के शिखर निर्माण में आ रही रुकावटों से दुखी पुजारी ने अब विरोध का रास्ता अपनाया है. उन्होंने प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए अनशन शुरू कर दिया है. अब सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी इस आवाज पर व्यवस्था ध्यान देगी.

थानागाजी उपखंड कार्यालय परिसर में गणेश मंदिर के पुजारी पंडित दिनेश शर्मा गणेश प्रतिमा को साथ लेकर धरने पर बैठ गए. वे लंबे समय से मंदिर की माफी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि मंदिर की जमीन पर लगातार अवैध कब्जे किए जा रहे हैं और इस संबंध में कई बार शिकायतें देने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

पुजारी का आरोप है कि कुछ भूमाफिया मंदिर की माफी भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं. इससे मंदिर परिसर का स्वरूप प्रभावित हो रहा है. इतना ही नहीं, मंदिर के शिखर क्षेत्र में भी अतिक्रमण होने के कारण नियोजित शिखर निर्माण कार्य अटका हुआ है. उनका कहना है कि जब तक कब्जे नहीं हटेंगे, मंदिर का विकास संभव नहीं है.

पंडित दिनेश शर्मा का कहना है कि उन्होंने इस मामले में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से जानकारी दी. इसके बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. लगातार अनदेखी से आहत होकर उन्होंने उपखंड कार्यालय परिसर में अनशन शुरू करने का निर्णय लिया. वे गणेश प्रतिमा के साथ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.

उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक मंदिर की माफी भूमि से अवैध कब्जे नहीं हटाए जाते और मंदिर परिसर को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जाता, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा. उनका कहना है कि यह केवल जमीन का मुद्दा नहीं, बल्कि आस्था और धार्मिक स्थल की गरिमा का सवाल है.

पंडित दिनेश शर्मा ने बताया कि वे कई बार अधिकारियों से मिले और अवैध निर्माण की जानकारी दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. मंदिर की भूमि पर कब्जा और शिखर निर्माण में डाली जा रही बाधाएं उन्हें गहराई से आहत कर रही हैं. उन्होंने कहा कि न्याय मिलने तक वे अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे.

