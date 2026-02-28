Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

आस्था की पुकार या सिस्टम की चुप्पी? थानागाजी में गणेश मंदिर की जमीन पर कब्जे के खिलाफ पुजारी का अनशन

Rajasthan News: अलवर के थानागाजी में गणेश मंदिर की माफी भूमि पर अवैध कब्जों और शिखर निर्माण में बाधा से आहत पुजारी पंडित दिनेश शर्मा उपखंड कार्यालय परिसर में गणेश प्रतिमा के साथ अनशन पर बैठ गए. कब्जे हटाने तक अनशन जारी रखने की चेतावनी दी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByJugal Kishore
Published:Feb 28, 2026, 02:12 PM IST | Updated:Feb 28, 2026, 02:12 PM IST

Trending Photos

NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ शपथ ग्रहण, सचिन पायलट भी दिखे साथ
7 Photos
Vinod Jakhar Nsui

NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ शपथ ग्रहण, सचिन पायलट भी दिखे साथ

Photos: जोधपुर का वो शाही महल, जहां हर कपल देखता है Royal Wedding का सपना
8 Photos
rajasthan place to visit

Photos: जोधपुर का वो शाही महल, जहां हर कपल देखता है Royal Wedding का सपना

राजस्थान में बदल गया मौसम का मिजाज, गर्मी के साथ तेजी से बढ़ रहा पारा
7 Photos
rajasthan weather update

राजस्थान में बदल गया मौसम का मिजाज, गर्मी के साथ तेजी से बढ़ रहा पारा

22वीं किस्त से पहले किसानों को झटका, राजस्थान में हजारों खाते हो सकते हैं ब्लैकलिस्ट!
8 Photos
pm kisan samman Nidhi

22वीं किस्त से पहले किसानों को झटका, राजस्थान में हजारों खाते हो सकते हैं ब्लैकलिस्ट!

आस्था की पुकार या सिस्टम की चुप्पी? थानागाजी में गणेश मंदिर की जमीन पर कब्जे के खिलाफ पुजारी का अनशन

Alwar News: अलवर जिले के थानागाजी उपखंड कार्यालय परिसर में आज आस्था और प्रशासनिक बेरुखी आमने-सामने दिखाई दी. गणेश मंदिर की माफी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों और मंदिर के शिखर निर्माण में आ रही रुकावटों से दुखी पुजारी ने अब विरोध का रास्ता अपनाया है. उन्होंने प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए अनशन शुरू कर दिया है. अब सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी इस आवाज पर व्यवस्था ध्यान देगी.

थानागाजी उपखंड कार्यालय परिसर में गणेश मंदिर के पुजारी पंडित दिनेश शर्मा गणेश प्रतिमा को साथ लेकर धरने पर बैठ गए. वे लंबे समय से मंदिर की माफी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि मंदिर की जमीन पर लगातार अवैध कब्जे किए जा रहे हैं और इस संबंध में कई बार शिकायतें देने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

पुजारी का आरोप है कि कुछ भूमाफिया मंदिर की माफी भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं. इससे मंदिर परिसर का स्वरूप प्रभावित हो रहा है. इतना ही नहीं, मंदिर के शिखर क्षेत्र में भी अतिक्रमण होने के कारण नियोजित शिखर निर्माण कार्य अटका हुआ है. उनका कहना है कि जब तक कब्जे नहीं हटेंगे, मंदिर का विकास संभव नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पंडित दिनेश शर्मा का कहना है कि उन्होंने इस मामले में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से जानकारी दी. इसके बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. लगातार अनदेखी से आहत होकर उन्होंने उपखंड कार्यालय परिसर में अनशन शुरू करने का निर्णय लिया. वे गणेश प्रतिमा के साथ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.

उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक मंदिर की माफी भूमि से अवैध कब्जे नहीं हटाए जाते और मंदिर परिसर को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जाता, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा. उनका कहना है कि यह केवल जमीन का मुद्दा नहीं, बल्कि आस्था और धार्मिक स्थल की गरिमा का सवाल है.

पंडित दिनेश शर्मा ने बताया कि वे कई बार अधिकारियों से मिले और अवैध निर्माण की जानकारी दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. मंदिर की भूमि पर कब्जा और शिखर निर्माण में डाली जा रही बाधाएं उन्हें गहराई से आहत कर रही हैं. उन्होंने कहा कि न्याय मिलने तक वे अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news