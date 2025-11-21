Zee Rajasthan
अजमेर में मंदिर के अंदर ड्रामा! पुजारी के बेटे ने खुद को किया बंद, इलाके में मचा हड़कंप

Ajmer Siddheshwar Temple News : अजमेर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी निरंजन शर्मा के बेटे राहुल ने बेदखली के विरोध में खुद को मंदिर में बंद कर हंगामा किया. दो घंटे समझाइश के बाद पुलिस व प्रशासन ने मामला शांत कराया. 26 नवंबर तक पुराने पुजारी ही पूजा करेंगे, फिर बैठक में निर्णय होगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Abhijeet dave
Published: Nov 21, 2025, 02:34 PM IST | Updated: Nov 21, 2025, 03:15 PM IST

Ajmer News: अजमेर के हरी भाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी के बेटे ने अपने आप को मंदिर में बंद कर लिया और मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगाते हुए मंदिर से बेदखल नहीं करने की मांग रखी. करीब 2 घंटे चले इस घटनाक्रम के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के दखल से मामले को शांत कराया गया. इसके बाद पुजारी के पुत्र पंडित राहुल बाहर निकल आए और प्रशासन ने आश्वस्त किया कि 26 नवंबर तक पुराने पुजारी ही पूजा करेंगे. उसके बाद मंदिर कमेटी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा.

अजमेर के कोटड़ा हरी भाऊ उपाध्याय नगर इलाके में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में आज सुबह जमकर हंगामा हुआ. मंदिर बनने के कुछ समय बाद से ही पुजारी निरंजन शर्मा पूजा-अर्चना कर रहे थे, लेकिन आंखों के ऑपरेशन के कारण कुछ समय वे नहीं आ पाए और उनके बेटे ने भी पूजा ठीक से नहीं की. इसी कारण मंदिर समिति ने किसी अन्य पुजारी को तैनात कर दिया. इस फैसले के विरोध में निरंजन शर्मा के बेटे राहुल शर्मा ने मंदिर में अपने आप को बंद कर ताला लगा दिया, जिसके बाद स्थानीय मंदिर समिति के पदाधिकारियों और महिलाओं ने विरोध जताया.

लंबे समय तक चली समझाइश के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला, तो समिति के पदाधिकारी ने हरी भाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस को सूचना दी. इसके बाद मौके पर पटवारी और तहसीलदार भी पहुंचे, जिन्होंने करीब 2 घंटे तक समझाइश का प्रयास किया. इस दौरान पुजारी परिवार की सभी बातें सुनने का आश्वासन दिया गया.

राहुल शर्मा ने मंदिर समिति के कुछ पदाधिकारियों पर परेशान करने, हिंदू रीति-रिवाजों का पालन न करने और बेवजह उनके पिता को हटाने का आरोप लगाया. मामले में ब्राह्मण महासभा के शहर अध्यक्ष सुदामा शर्मा सहित अन्य पुजारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वस्त किया कि पुजारी परिवार की सभी बातें प्रशासनिक स्तर पर सुनी जाएंगी तथा उचित कार्रवाई होगी.

स्थिति को देखते हुए यह तय हुआ कि आगामी 26 नवंबर तक निरंजन शर्मा ही पूजा-अर्चना करेंगे. उसके बाद मंदिर ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन के बीच बातचीत कर अगला कदम उठाया जाएगा. समाधान निकलने पर राहुल शर्मा ने गेट खोला, मंदिर का दरवाजा खोला और भक्तों के लिए दर्शन फिर से शुरू कर दिए.

वहीं, स्थानीय निवासियों और पार्षद बनवारी लाल ने इस घटना की निंदा करते हुए पंडित राहुल शर्मा के इस कृत्य पर नाराज़गी व्यक्त की. उनका कहना था कि मंदिर को बंद कर इस तरह की हरकत नहीं की जानी चाहिए थी. उनके पिता निरंजन शर्मा लंबे समय तक यहां के पुजारी रहे हैं और पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी थी, लेकिन बेटे द्वारा की गई यह हरकत काफी निराशाजनक है, जिसे किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा.

