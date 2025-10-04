इस बार का पुष्कर मेला बनेगा इतिहास! ऊंट, आस्था और अरमानों का होगा सबसे बड़ा संगम

Zee Rajasthan
Rajasthan News: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 22 अक्टूबर से 7 नवंबर तक भव्य रूप में आयोजित होगा. ऊंट निर्यात रोक हटने से इस बार भारी भीड़ की उम्मीद है. सुरक्षा, सफाई, स्वास्थ्य व जल-विद्युत व्यवस्थाओं की तैयारी पूरी. पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा को आमंत्रण भेजा गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Abhijeet dave
Published: Oct 04, 2025, 08:01 PM IST | Updated: Oct 04, 2025, 08:01 PM IST

Ajmer Pushkar Mela: राजस्थान की धरती पर हर साल लाखों पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने वाला अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला इस बार और भी भव्य रूप में सजने वाला है. 22 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलने वाले इस मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सलाहकार समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने की. बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मेले की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की, और कई नवाचारों की घोषणा की गई. पुष्कर मेला न केवल ऊंटों और पशुओं का व्यापारिक केंद्र है, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन का अनोखा संगम भी है. इस साल मेले में ऊंट पालकों की भारी भीड़ की उम्मीद है, क्योंकि राज्य सरकार ने ऊंट निर्यात पर लगी रोक हटा दी है.

22 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगा मेला
इस वर्ष पुष्कर मेला 22 अक्टूबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक चलेगा, लेकिन औपचारिक शुभारंभ 30 अक्टूबर को ध्वजारोहण के साथ होगा. नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा ने बताया कि मेले के सभी कार्यों के टेंडर हो चुके हैं और दिवाली से पहले सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे. मुख्य रूप से परिक्रमा मार्ग और पुराने मेला मैदान में सीवरेज लाइनों की सफाई चल रही है. सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी. उन्होंने कहा कि "इस बार सफाई को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि मेले में आने वाले लाखों लोग स्वच्छ वातावरण का आनंद ले सकें," पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 22 अक्टूबर को श्री पुष्कर पशु मेला 2025 का अस्थाई कार्यालय स्थापित हो जाएगा, जबकि 24 अक्टूबर को पशु चौकियां लगाई जाएंगी. नया मेला मैदान लगभग 540 बीघा में फैला है, जहां इस बार पशु प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए विभाग से 1 लाख 18 हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई है. पिछले सालों में भूमि आवंटन में भ्रष्टाचार की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, अब नया मैदान 11 सेक्टरों में बांटा गया है. पशुपालक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क भूमि आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी. दो नए रैंप भी बनाए गए हैं ताकि पशुओं को उतारने में आसानी हो. ऊंट निर्यात पर रोक हटने से इस बार ऊंटों की संख्या में भारी वृद्धि की उम्मीद है, जो मेले की रौनक को दोगुना कर देगी!

जलदाय विभाग ने मेले के लिए अतिरिक्त पानी की मांग की
जलदाय विभाग के अभियंता भोला सिंह रावत ने बताया कि सामान्य दिनों में पुष्कर को 1.5 MLD पानी की जरूरत होती है, लेकिन मेले के दौरान यह बढ़कर 2.5 MLD हो जाती है. विभाग ने अतिरिक्त पानी की मांग की है. विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता विकास शर्मा ने कहा कि मेले से पहले 14 वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, और कर्मचारियों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है. अस्थाई कनेक्शन के लिए नगर परिषद से NOC अनिवार्य होगा. जिला कलेक्टर लोक बंधु ने तीन दिनों में विद्युत व्यवस्थाओं का सर्वे पूरा करने के निर्देश भी दिए.सड़कों की मरम्मत के लिए PWD के टेंडर प्रक्रिया में हैं, और कई मार्गों पर पैच वर्क किया जाएगा. VIP विजिट के लिए हेलीपैड का निर्माण भी हो रहा है. राजस्थान रोडवेज के मुद्दे पर बैठक में गर्मागर्मी हुई, जहां यात्रियों से बदसलूकी की शिकायतें सामने आईं. मंत्री रावत और जिला कलेक्टर ने त्वरित समाधान के आदेश दिए. विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, इस दौरान स्थाई बस स्टैंड का मुद्दा भी उठा. स्वास्थ्य विभाग की CMHO ज्योत्सना रंगा ने बताया कि संभाग स्तर पर अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी. मेले में 10 अस्थाई डिस्पेंसरी लगेंगी, और पुष्कर अस्पताल 24 घंटे खुला रहेगा. मंत्री रावत ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश भी दिए. सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त SP दीपक कुमार ने बताया कि कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक अजमेर-पुष्कर मार्ग वन-वे रहेगा. सरकारी कर्मचारियों के लिए नीले पास, और सभी पासों में QR कोड लगाया जाएगा. लगभग 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी. पुष्कर सरोवर में 70 वर्षों का सबसे ऊंचा जलस्तर होने के कारण, सिविल डिफेंस और गोताखोरों की नियुक्ति की जाएगी ताकि कोई जनहानि न हो. भाजपा मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक ने सरोवर की मर्यादा का मुद्दा उठाया, और पुलिसकर्मियों से जूते-चप्पल दूर रखकर ड्यूटी करने की मांग की. तीर्थ पुरोहितों के लिए सुगम यातायात की व्यवस्था करने की मांग भी प्रशासन के सामने रखी गई .

सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम
मंत्री रावत ने चेतावनी दी कि मेले में जहरखुरानी और जुआ जैसी अपराधिक गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण रखा जाएगा. पहले से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, और विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे. जिला पुलिस कप्तान वंदिता राणा ने कहा कि सरोवर पर महिला और पुरुष पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता तैनात होगा, और अपराधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी. यातायात प्लान की विस्तृत जानकारी जल्द जारी होगी.

इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़ा बदलाव
VIP पास की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, और ''पहले आओ, पहले पाओ'' की तर्ज पर सीटें मिलेंगी. पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय कलाकारों को विशेष महत्व दिया जाएगा. राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन होगा, और मुख्य कार्यक्रम कार्तिक द्वादशी व त्रयोदशी पर आयोजित किए जाएंगे. देवस्थान विभाग ने आध्यात्मिक यात्रा और महाआरती की व्यवस्थाओं की जानकारी दी.नगर निगम मोबाइल टॉयलेट, सुपर सकर मशीन और अग्निशमन दल की व्यवस्था करेगा. अजमेर विकास प्राधिकरण नौसर घाटी में रोशनी और झाड़ियों की कटाई करेगा. रसद विभाग LPG काउंटर और फूड पैकेट काउंटर लगाएगा, जबकि अजमेर डेयरी चारा डिपो और दो अस्थाई पार्लर स्थापित करेगी. मंत्री रावत ने कहा कि बजट की कोई कमी नहीं होगी, और मेला पिछले साल से ज्यादा भव्य होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आमंत्रित किया गया है. यदि समय मिला, तो वे मेले में शिरकत करेंगे. जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि आमजन के सुझावों के आधार पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और ''अतिथि देवो भव'' की परंपरा को जीवंत रखा जाएगा. सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने मेले के लिय अतिरिक्त बजट की भी मांग प्रशासन के सामने रखी . बैठक में जिला कलेक्टर लोक बंधु, एडिशनल जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह, ADM ज्योति काकवानी, SP वंदिता राणा, ASP दीपक कुमार समेत कई अधिकारी और आमजन मौजूद थे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

