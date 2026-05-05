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राजस्थान में दर्दनाक हादसा! साउथ के दिग्गज निर्माता आर.बी. चौधरी की मौत

Rajasthan News: साउथ फिल्म निर्माता आर.बी. चौधरी का राजस्थान में सड़क हादसे में निधन हो गया. ब्यावर-पिंडवाड़ा रोड पर उनकी कार पुलिया से टकरा गई. 98 से ज्यादा फिल्में बनाने वाले चौधरी के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 05, 2026, 09:53 PM|Updated: May 05, 2026, 09:53 PM
राजस्थान में दर्दनाक हादसा! साउथ के दिग्गज निर्माता आर.बी. चौधरी की मौत
Image Credit: R.B. Choudary Died In Road Accident

R.B. Choudary Accident: दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. मशहूर फिल्म निर्माता और सुपर गुड फिल्म्स के संस्थापक आर.बी. चौधरी का सड़क हादसे में निधन हो गया. इस खबर के सामने आते ही फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. उनके निधन से न सिर्फ साउथ इंडस्ट्री, बल्कि हिंदी सिनेमा से जुड़े लोग भी सदमे में हैं.

जानकारी के मुताबिक, आर.बी. चौधरी इन दिनों राजस्थान के दौरे पर थे. इसी दौरान पाली जिले की ओर जाते समय ब्यावर-पिंडवाड़ा रोड पर उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई. गाड़ी तेज रफ्तार में थी और सड़क किनारे बनी पुलिया की सुरक्षा दीवार से जोरदार टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

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हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना ने उनके परिवार और चाहने वालों को गहरा झटका दिया है. बताया जा रहा है कि हादसा इतना गंभीर था कि उन्हें बचाया नहीं जा सका. आर.बी. चौधरी मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना करियर दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बनाया. उन्होंने अपने जीवन में करीब 98 से ज्यादा फिल्मों का निर्माण किया और सिनेमा जगत में अपनी अलग पहचान बनाई.

उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में काम किया. उनकी बनाई हिंदी फिल्म “सूर्यवंशम” आज भी टीवी पर खूब देखी जाती है और दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है. चौधरी ने अपने करियर में कई बड़े सितारों के साथ काम किया और नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया. उनके परिवार की बात करें तो उनके बेटे जीवा और रमेश भी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं. दोनों अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. पिता के अचानक निधन से परिवार पूरी तरह से टूट गया है.

इस दुखद खबर के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकारों और हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है. सभी ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सिनेमा को बहुत कुछ दिया है. फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के बाद चेन्नई ले जाने की तैयारी की जा रही है. उनके निधन से सिनेमा जगत को एक बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कर पाना आसान नहीं होगा.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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