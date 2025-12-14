राजस्थान बोर्ड 5वीं की परीक्षा मार्च में, 8वीं बोर्ड परीक्षा होगी 10वीं के साथ

RBSE Board Exam: शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर ने कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस बार परीक्षा कैलेंडर में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, ताकि अगले शिक्षा सत्र की शुरुआत समय पर हो सके. विभाग का फोकस इस बार परीक्षा, परिणाम और नए सत्र की प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने पर है.

जानकारी के अनुसार, कक्षा 5वीं की वार्षिक परीक्षा इस साल अप्रैल की बजाय मार्च महीने में कराई जाएगी. यह बदलाव इसलिए किया गया है, क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने की योजना है. समय से पहले परीक्षा कराने से परिणाम भी जल्दी घोषित किए जा सकेंगे और विद्यार्थियों को नए सत्र में प्रवेश लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

वहीं कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन कक्षा 10वीं की परीक्षाओं के साथ किया जाएगा. कक्षा 8वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित होने की संभावना है. इसे लेकर शिक्षा विभाग स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. परीक्षा केंद्रों, प्रश्नपत्रों और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विभाग मंथन कर रहा है, ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकें.

पंजीयक कार्यालय की ओर से कक्षा 5वीं और 8वीं दोनों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रक्रिया दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है. फिलहाल कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन पूरे हो चुके हैं. इसके बाद अब विभाग का ध्यान कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा फॉर्म शुरू करने पर केंद्रित है.

बताया जा रहा है कि परीक्षा फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए विभागीय स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है. सभी तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं को जांचने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों और स्कूलों को किसी तरह की दिक्कत न हो.

शिक्षा विभाग का मानना है कि परीक्षा समय से पहले कराने से स्कूलों को शैक्षणिक गतिविधियों की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी. साथ ही छात्रों का शैक्षणिक कैलेंडर भी संतुलित रहेगा. कुल मिलाकर, इस बदलाव से परीक्षा व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित होने और नए सत्र की शुरुआत समय पर होने की उम्मीद जताई जा रही है.

