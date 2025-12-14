Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान बोर्ड 5वीं की परीक्षा मार्च में, 8वीं बोर्ड परीक्षा होगी 10वीं के साथ

Rajasthan News: शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर ने कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है. 5वीं की परीक्षा मार्च में होगी, जबकि 8वीं की बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से 12 मार्च तक प्रस्तावित है. ऑनलाइन आवेदन दिसंबर के अंत में शुरू हो सकते हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Dec 14, 2025, 06:02 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 06:02 PM IST

Trending Photos

Rajasthan Unique Marriage: राजस्थान के इस स्कूल में धूमधाम हुई दो बहनों की शादी, क्लासरूम में हल्दी-मेहंदी की रस्में
9 Photos
Rajasthan News

Rajasthan Unique Marriage: राजस्थान के इस स्कूल में धूमधाम हुई दो बहनों की शादी, क्लासरूम में हल्दी-मेहंदी की रस्में

बांसवाड़ा से सिर्फ 10KM दूर स्थित है ये खूबसूबरत जगह, कहलाता है 'राजस्थान का चेरापूंजी'
8 Photos
rajasthan place to visit

बांसवाड़ा से सिर्फ 10KM दूर स्थित है ये खूबसूबरत जगह, कहलाता है 'राजस्थान का चेरापूंजी'

राजस्थान में सर्दी का असर तेज! इन शहरों में छाया घना कोहरा, जानें मौसम का ताजा अपडेट
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी का असर तेज! इन शहरों में छाया घना कोहरा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

राजस्थानी जंगली मास टेस्ट किया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!
6 Photos
Rajasthani Junglee meat

राजस्थानी जंगली मास टेस्ट किया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!

राजस्थान बोर्ड 5वीं की परीक्षा मार्च में, 8वीं बोर्ड परीक्षा होगी 10वीं के साथ

RBSE Board Exam: शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर ने कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस बार परीक्षा कैलेंडर में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, ताकि अगले शिक्षा सत्र की शुरुआत समय पर हो सके. विभाग का फोकस इस बार परीक्षा, परिणाम और नए सत्र की प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने पर है.

जानकारी के अनुसार, कक्षा 5वीं की वार्षिक परीक्षा इस साल अप्रैल की बजाय मार्च महीने में कराई जाएगी. यह बदलाव इसलिए किया गया है, क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने की योजना है. समय से पहले परीक्षा कराने से परिणाम भी जल्दी घोषित किए जा सकेंगे और विद्यार्थियों को नए सत्र में प्रवेश लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

वहीं कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन कक्षा 10वीं की परीक्षाओं के साथ किया जाएगा. कक्षा 8वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित होने की संभावना है. इसे लेकर शिक्षा विभाग स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. परीक्षा केंद्रों, प्रश्नपत्रों और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विभाग मंथन कर रहा है, ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पंजीयक कार्यालय की ओर से कक्षा 5वीं और 8वीं दोनों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रक्रिया दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है. फिलहाल कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन पूरे हो चुके हैं. इसके बाद अब विभाग का ध्यान कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा फॉर्म शुरू करने पर केंद्रित है.

बताया जा रहा है कि परीक्षा फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए विभागीय स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है. सभी तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं को जांचने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों और स्कूलों को किसी तरह की दिक्कत न हो.

शिक्षा विभाग का मानना है कि परीक्षा समय से पहले कराने से स्कूलों को शैक्षणिक गतिविधियों की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी. साथ ही छात्रों का शैक्षणिक कैलेंडर भी संतुलित रहेगा. कुल मिलाकर, इस बदलाव से परीक्षा व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित होने और नए सत्र की शुरुआत समय पर होने की उम्मीद जताई जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news