राजस्थान बोर्ड ने बदल दिया 3 विषयों का परीक्षा समय, जानिए कब होगी कंप्यूटर, इनफार्मेटिक्स और चित्रकला की परीक्षा?

Rajasthan Board Exam: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12 फरवरी से शुरू होने जा रही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आज अजमेर में प्रदेश के सभी जिलों में बनाए गए. उड़ान दस्तों के संयोजकों की एक अहम बैठक आयोजित की गई. रेट सभागार में आयोजित बैठक को बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने संबोधित किया और अधिकारियों को परीक्षा के दौरान विशेष सावधानी और सतर्कता भारत में के निर्देश दिए.

बोर्ड की परीक्षाओं में 6000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसके लिए 56 विशेष उड़ान दोस्तों का गठन किया गया है. जो की सामान्य उड़ान दस्तों से अलग होंगे. इन उड़ान दस्तों की जिम्मेदारी प्रश्न पत्रों को पुलिस थाना से लेकर परीक्षा केंद्रों तक और फिर बाद में वापस से उत्तर पुस्तिकाओं को संग्रहण केंद्रों तक ले जाने के दौरान निगरानी रखने के निर्देश दिए गए. इसके साथ ही परीक्षा में नकल और अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर भी विशेष निगाह रखने के लिए कहा गया है. परीक्षा में नल और अनुचित साधनों पर लगाम कसने के लिए हर जिला स्तर पर परीक्षा संचालन समिति का भी गठन किया गया है.

तीन परिक्षाओं के समय में हुआ बदलाव

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर बोर्ड ने तीन विषयों की परीक्षा का समय बदलने का निर्णय लिया है. यह बदलाव उच्च माध्यमिक स्तर के कंप्यूटर विज्ञान, इनफार्मेटिक्स प्रैक्टिसस और चित्रकला विषयों के लिए किया गया है. पहले ये परीक्षाएं सुबह के सत्र में आयोजित होने वाली थीं, लेकिन अब इन्हें दोपहर के सत्र में आयोजित किया जाएगा.

बोर्ड के अनुसार, इन विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी और 24 फरवरी 2026 को निर्धारित तिथियों पर ही आयोजित होंगी. परीक्षा की तारीख में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, केवल परीक्षा की पारी यानी समय में संशोधन किया गया है.

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव गजेंद्रसिंह राठौड़ ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय विद्यार्थियों की सुविधा और परीक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. बोर्ड ने सभी विद्यार्थियों से अपील की है कि वे संशोधित समय सारणी के अनुसार अपनी तैयारी सुनिश्चित करें और परीक्षा से जुड़ी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

