/जयपुर की ऋषिका दोहरे ने 10वीं कक्षा में हासिल किए 99.4 फीसदी अंक, परिवार का नाम किया रोशन

Rajasthan News: CBSE 10वीं रिजल्ट में जयपुर की ऋषिका दोहरे ने 99.4% और जान्हवी शर्मा ने 98.6% अंक हासिल किए. जान्हवी ने बिना ट्यूशन सेल्फ स्टडी से सफलता पाई. अजमेर रीजन का रिजल्ट 94.78% रहा, जिसमें लड़कियों ने फिर बाजी मारी.
CBSE 10 Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बुधवार शाम को कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया. इस बार भी छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया और कई विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट अंक हासिल कर अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया. जयपुर के छात्रों का प्रदर्शन खास तौर पर सराहनीय रहा.
जयपुर की ऋषिका दोहरे ने 10वीं कक्षा में 99.4 प्रतिशत अंक हासिल कर बड़ी सफलता प्राप्त की है. ऋषिका कैम्ब्रिज कोर्ट स्कूल की छात्रा हैं. उनकी इस उपलब्धि से स्कूल में खुशी का माहौल है. परिवार के सदस्यों ने भी उनकी मेहनत और लगन की सराहना की है. ऋषिका की सफलता से अन्य छात्रों को भी प्रेरणा मिल रही है.
वहीं, महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय की छात्रा जान्हवी शर्मा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 98.6 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. खास बात यह रही कि जान्हवी ने बिना किसी ट्यूशन के केवल सेल्फ स्टडी के दम पर यह मुकाम हासिल किया. उन्होंने संस्कृत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 100-100 अंक हासिल कर अपनी काबिलियत साबित की.
जान्हवी ने सोशल साइंस में 99 और साइंस में 98 अंक प्राप्त किए. उनकी इस उपलब्धि से उनके माता-पिता भी काफी खुश हैं. उनके पिता दीपक शर्मा और माता डॉ. मीना शर्मा ने बताया कि नियमित पढ़ाई, अनुशासन और आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है.
खुद जान्हवी ने अपनी सफलता का श्रेय सेल्फ स्टडी, सही समय प्रबंधन और लगातार अभ्यास को दिया. उन्होंने कहा कि अगर मेहनत और लगन से पढ़ाई की जाए, तो बिना कोचिंग के भी अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं. उनकी यह बात अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है.
अजमेर रीजन की बात करें तो इस बार करीब 1300 स्कूलों के 90 हजार छात्रों ने परीक्षा दी थी. यहां का कुल परिणाम 94.78 प्रतिशत रहा और देश के 22 रीजन में इसे 10वां स्थान मिला. देश में सबसे बेहतर प्रदर्शन त्रिवेंद्रम रीजन का रहा, जहां 99.79 प्रतिशत परिणाम दर्ज किया गया.
इस साल के परिणाम में लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी और उनका रिजल्ट लड़कों से करीब 2 प्रतिशत बेहतर रहा. 95 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले 55 हजार से ज्यादा छात्र रहे, जबकि 90 प्रतिशत से ऊपर अंक पाने वालों की संख्या 2 लाख 21 हजार से अधिक रही. यह परिणाम छात्रों की मेहनत और समर्पण को दर्शाता है.
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