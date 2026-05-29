Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Ajmer
  • /राजस्थान में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! APO के 371 पदों पर बंपर भर्ती, 8 जून से आवेदन शुरू

राजस्थान में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! APO के 371 पदों पर बंपर भर्ती, 8 जून से आवेदन शुरू

Rajasthan News: RPSC ने APO के 371 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन 08 जून से 07 जुलाई 2026 तक होंगे. लॉ डिग्री जरूरी है. आयु 21-40 वर्ष (आरक्षित वर्ग को छूट). लिखित परीक्षा में लॉ, हिंदी व अंग्रेजी के प्रश्न होंगे.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 29, 2026, 07:31 PM|Updated: May 29, 2026, 07:31 PM
राजस्थान में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! APO के 371 पदों पर बंपर भर्ती, 8 जून से आवेदन शुरू
Image Credit: RPSC APO Vacancy 2026

RPSC APO Vacancy 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जो भी उम्मीदवार राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह एक अच्छा मौका है. इस भर्ती के तहत कुल 371 पदों पर चयन किया जाएगा.

उम्मीदवार 08 जून 2026 से आवेदन कर सकेंगे और आवेदन करने की आखिरी तारीख 07 जुलाई 2026 तय की गई है. आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

शैक्षणिक योग्यता
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कानून (Law) की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवार को हिंदी देवनागरी लिपि में काम करने का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति की समझ भी होनी चाहिए.

आयु सीमा
इस पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. राजस्थान के SC, ST, OBC, MBC और EWS वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी. वहीं इन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों को अधिकतम 10 साल की छूट का लाभ दिया जाएगा.

आवेदन शुल्क
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए फीस अलग-अलग वर्गों के अनुसार तय की गई है. सामान्य वर्ग, क्रीमीलेयर ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 600 रुपये रखा गया है. वहीं अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है.

परीक्षा पैटर्न
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा में दो भाग होंगे. पहला भाग कानून विषय का होगा, जिसमें 300 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे. दूसरा भाग हिंदी और अंग्रेजी भाषा से जुड़ा होगा, जिसमें 100 अंकों के सवाल शामिल होंगे.

पासिंग मार्क्स
इस परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक भी तय किए गए हैं. अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा. वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं.

जरूरी सूचना
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले RPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके और पूरी जानकारी सही तरीके से समझी जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:अलवर में दर्दनाक मंजर! बच्चों की आंखों के सामने करंट से पति-पत्नी की मौत, गांव में फैली दहशत

ट्रेंडिंग न्यूज़

जैसलमेर में मॉल रोड की तर्ज पर नया टूरिस्ट हब, सम जैसी रौनक अब शहर के पास

गर्मी में नहीं जाएगी बिजली! राजस्थान के 4 जिलों में विद्युत संकट होगा खत्म

नौतपा से इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षी भी परेशान, एसी-कूलर की हवा खाने घर के अंदर पहुंचे मोर!

राजस्थान में ओंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट, सराफा बाजार में भूचाल! जानें ताजा भाव

एक बार फिर वायरल हुई राजस्थानी डांसर दीपिका, लोग बोले- आप 'राजस्थान की जयाप्रदा' हो

CM भजनलाल का भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस', 103 अफसर सस्पेंड, 6 को दिखाया बाहर का रास्ता

सराफा बाजार में टूटा रिकॉर्ड, औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम! जानें ताज भाव

राजस्थान में आसमान से बरसेगी आफत, सीकर-चूरू समेत 11 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट!

शराब ठेकेदारों पर ₹2000 करोड़ का बकाया, अब आबकारी विभाग बजाएगा ढोल, कुर्क होगी संपत्ति

रेगिस्तान वाले राजस्थान में बसा है ‘नदियों का शहर’, यहां बहती हैं सबसे ज्यादा नदियां!

कांग्रेस का नया गेम प्लान, बड़े नेताओं के साथ इन नेताओं के हाथ में होगी अब पावर

राजस्थान के इन जिलों में आज आएगी आफत! आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

राजस्थानी परंपरा संग 'बाईसा स्नेह मिलन' मायके आई बेटियों ने रोते हुए ली विदाई

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

होमगार्ड स्वयंसेवकों का 'कल्याण' भगवान भरोसे, खर्च के ब्यौरे पर निदेशालय मौन

दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर समेत इन जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट, तेज बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी

झटपट बनाएं राजस्थानी पनीर मालपुआ, घर पर मिलेगा बाजार वाला स्वाद!

जयपुर से 1 जून से बंद होंगी 7 फ्लाइट्स, मुंबई दिल्ली की उड़ानों पर बड़ा असर, देखें लिस्ट

Rajasthan News: थार की माताओं का दुलार, हिरणों को देती हैं अपनी संतान जैसा प्यार

वायरल ऑडियो के बाद बड़ा एक्शन! सहकारिता मंत्री गौतम दक के खिलाफ FIR दर्ज

Rajasthan Heatwave: भीषण गर्मी के बीच बदला मौसम, लेकिन अभी भी 47°C पार बना पारा, जानें आज के टॉप 10 गर्म शहर

राजस्थान के 676.74 करोड़ की लागत से होगा 33 से ज्यादा जिलों को फायदा, गांव-शहर होंगे और करीब!

कहां है राजस्थान का सबसे ठंडा महल, जो ठंडक में शिमला-मनाली को भी देता है टक्कर!

थार में बेजुबानों के मसीहा बने 'ग्रीनमैन' भीषण गर्मी में शुरू किया बड़ा काम !

Rajasthan news: भीलवाड़ा के माण्डलगढ़ दुर्ग की पहाड़ियों में लगी भीषण आग, आबादी तक पहुंची लपटें

जयपुर से लेकर कोटा, उदयपुर और जोधपुर वाले सावधान! इन जिलों में आंधी-तूफान और वज्रपात की चेतावनी जारी

राजस्थान में 28 मई से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन इलाकों धूलभरी आंधी के साथ बरसेंगे बादल

पेट्रोल-डीजल की महंगाई: राजस्थान में मिडिल क्लास बेहाल, जनता पर रोज ₹27.62 करोड़ का अतिरिक्त बोझ!

जयपुर में हाईटेक हनी ट्रैप गैंग का खुलासा! पहले दोस्ती, फिर अश्लील वीडियो और करोड़ों की डिमांड

भरतपुर में शिक्षक भवानी सिंह की हार्ट फेल्योर से मौत, जनगणना कार्य में जुटे थे टीचर

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! सीकर-भरतपुर में तेज आंधी, बारिश और गरज-चमक का अलर्ट

हिलने तक का नहीं मिला मौका! कोटा में अंडरपास देखते-देखते मिट्टी में जिंदा दफन हो गए सीनियर और जूनियर इंजीनियर

जयपुर में सोना-चांदी धड़ाम! अचानक औंधे मुंह गिरी कीमतें, पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार के आज के ताजा रेट

Rajasthan News: नौतपा में रिकॉर्डतोड़ गर्मी से बेहाल लोग, मुख्यमंत्री ने बच्चों-बुजुर्गों के लिए जारी की ये गाइडलाइन

Rajasthan News: जोधपुर में रिटायर्ड ASP दशरथसिंह ने घर में खत्म की जिंदगी, 4 दिन पहले ही नए मकान में हुए थे शिफ्ट

दिल्ली-मुंबई के ब्रांड्स भी पड़ जाएंगे फीके, राजस्थान के इन बाजारों में मिलेगा सबसे यूनिक वेडिंग ड्रेस!

कौन हैं IPS राहुल प्रकाश? जो बने जयपुर रेंज के नए IG, जानें उनके बारे में सब कुछ

Tags:
RPSC
Ajmer News
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! APO के 371 पदों पर बंपर भर्ती, 8 जून से आवेदन शुरू

राजस्थान में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! APO के 371 पदों पर बंपर भर्ती, 8 जून से आवेदन शुरू

RPSC
2

अलवर में दर्दनाक मंजर! बच्चों की आंखों के सामने करंट से पति-पत्नी की मौत, गांव में फैली दहशत

Alwar News
3

सड़कों पर नमाज और कुर्बानी पर बोले बालमुकुंदाचार्य, कहा- केक काटकर मनाएं त्योहार

Jaipur news
4

जालोर में दर्दनाक सड़क हादसा, चेकला बस स्टैंड के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, एक दर्जन श्रद्धालु घायल

Jalore Accident
5

PHED की लापरवाही या भ्रष्टाचार? कुछ सालों में ही लीक हुई पानी की टंकियां

Rajasthan News