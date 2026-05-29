/राजस्थान में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! APO के 371 पदों पर बंपर भर्ती, 8 जून से आवेदन शुरू

RPSC APO Vacancy 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जो भी उम्मीदवार राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह एक अच्छा मौका है. इस भर्ती के तहत कुल 371 पदों पर चयन किया जाएगा.

उम्मीदवार 08 जून 2026 से आवेदन कर सकेंगे और आवेदन करने की आखिरी तारीख 07 जुलाई 2026 तय की गई है. आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा.

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शैक्षणिक योग्यता

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कानून (Law) की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवार को हिंदी देवनागरी लिपि में काम करने का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति की समझ भी होनी चाहिए.

आयु सीमा

इस पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. राजस्थान के SC, ST, OBC, MBC और EWS वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी. वहीं इन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों को अधिकतम 10 साल की छूट का लाभ दिया जाएगा.

आवेदन शुल्क

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए फीस अलग-अलग वर्गों के अनुसार तय की गई है. सामान्य वर्ग, क्रीमीलेयर ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 600 रुपये रखा गया है. वहीं अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है.

परीक्षा पैटर्न

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा में दो भाग होंगे. पहला भाग कानून विषय का होगा, जिसमें 300 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे. दूसरा भाग हिंदी और अंग्रेजी भाषा से जुड़ा होगा, जिसमें 100 अंकों के सवाल शामिल होंगे.

पासिंग मार्क्स

इस परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक भी तय किए गए हैं. अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा. वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं.

जरूरी सूचना

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले RPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके और पूरी जानकारी सही तरीके से समझी जा सके.