RPSC का बड़ा धमाका! 6 भर्तियों पर एक साथ फैसले, परीक्षार्थी तुरंत देखें अपडेट

RPSC Latest Update: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक साथ 6 बड़ी भर्तियों को लेकर अहम सूचनाएं जारी की हैं. इंटरव्यू शेड्यूल से लेकर पदों की संख्या में बढ़ोतरी तक, यहाँ जानें पूरी डिटेल-

1. सहायक सांख्यिकी अधिकारी (ASO) भर्ती-2024

आयोग ने पात्रता जांच के लिए 186 अभ्यर्थियों की विचारित सूची जारी कर दी है.

आवेदन प्रक्रिया: सफल अभ्यर्थी अपनी SSO ID के जरिए 27 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक विस्तृत आवेदन पत्र (स्क्रूटनी फॉर्म) भर सकते हैं.

विशेष नोट: पांचवां विकल्प (None of the above) खाली छोड़ने के कारण 30 अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया गया है.

2. RAS भर्ती-2024: सातवें चरण के इंटरव्यू

प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा के साक्षात्कारों का कार्यक्रम तय हो गया है.

तारीख: सातवें चरण के इंटरव्यू 5 मार्च से 13 मार्च 2026 तक चलेंगे.

दस्तावेज: साक्षात्कार के समय आवेदन पत्र की दो प्रतियों के साथ मूल प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है.

3. Assistant Professor भर्ती

कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए इंटरव्यू शेड्यूल इस प्रकार है-

केमिस्ट्री व इकोनॉमिक्स: 5 से 13 मार्च 2026.

हिस्ट्री: 9 से 13 मार्च 2026.

फार्माकोलॉजी (चिकित्सा शिक्षा): 6 मार्च 2026.

4. कनिष्ठ रसायनज्ञ (Junior Chemist) भर्ती: पदों में बढ़ोतरी

PHED विभाग में कनिष्ठ रसायनज्ञ बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशी की खबर है. पदों की संख्या अब 13 से बढ़ाकर 19 कर दी गई है.

5. वरिष्ठ अध्यापक (Senior Teacher) गणित भर्ती

गणित विषय के उन 19 अभ्यर्थियों को अंतिम मौका दिया गया है जिन्होंने अपना विस्तृत आवेदन ऑनलाइन जमा नहीं किया था.

अंतिम तिथि: ऐसे अभ्यर्थी 25 और 26 फरवरी 2026 तक अपना आवेदन पोर्टल पर भर सकते हैं.

6. आंसर-की (Answer Key) और आपत्तियां

आयोग ने सहायक विद्युत निरीक्षक और जूनियर केमिस्ट परीक्षा-2025 की मॉडल आंसर-की जारी कर दी है.

आपत्ति दर्ज कराएं: 25 से 27 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज की जा सकती है.

शुल्क: प्रति प्रश्न 100 रुपये आपत्ति शुल्क देना होगा.

साक्षात्कार या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र और सभी शैक्षणिक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी साथ जरूर ले जाएं.

