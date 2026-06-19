Rajasthan SI Bharti 2025/RPSC Platoon Commander Result: Rajasthan SI Bharti 2025/RPSC Platoon Commander Result: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने उप निरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. यह परीक्षा 5 और 6 अप्रैल 2026 को आयोजित हुई थी. आयोग द्वारा जारी परिणाम में कुल 20,045 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए सफल घोषित किया गया है. वहीं प्लाटून कमांडर पद के लिए 343 अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण के लिए किया गया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह परिणाम फिलहाल अस्थायी है और अभ्यर्थियों की पात्रता, दस्तावेजों की जांच तथा अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन रहेगा. अब सफल अभ्यर्थियों की नजर PET की तारीखों पर टिकी हुई है, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी.

लिखित परीक्षा के बाद जारी हुआ परिणाम

राजस्थान SI भर्ती परीक्षा को लेकर लंबे समय से अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे थे. अप्रैल महीने में आयोजित लिखित परीक्षा में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए थे. परीक्षा पूरी होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा कर आयोग ने परिणाम जारी कर दिया है. परिणाम आने के साथ ही हजारों अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण शुरू हो गया है.

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20 हजार से अधिक अभ्यर्थी PET के लिए सफल

आयोग की ओर से जारी सूची के अनुसार 20,045 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए योग्य माना गया है. अब इन उम्मीदवारों को दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और अन्य निर्धारित शारीरिक परीक्षणों से गुजरना होगा. पुलिस सेवा में चयन के लिए PET एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है और इसमें सफल होना जरूरी होगा.

प्लाटून कमांडर पद के लिए 343 अभ्यर्थी चयनित

SI भर्ती के साथ-साथ प्लाटून कमांडर पद के लिए भी परिणाम जारी किया गया है. आयोग ने 343 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए सफल घोषित किया है. इन उम्मीदवारों को भी आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल होना होगा. आयोग द्वारा जारी सूची में सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर उपलब्ध कराए गए हैं.

आयोग ने दी महत्वपूर्ण जानकारी

RPSC ने साफ किया है कि परिणाम को अंतिम चयन नहीं माना जाएगा. सभी सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच, आरक्षण संबंधी दावों की पुष्टि और पात्रता की जांच बाद में की जाएगी. यदि किसी स्तर पर कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है.

अब PET की तारीखों का इंतजार

परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों का ध्यान अब शारीरिक दक्षता परीक्षा पर है. आयोग ने बताया है कि PET की तिथि, केंद्र और अन्य दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे. भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम चयन सूची जारी होगी. ऐसे में सफल अभ्यर्थियों को अभी अगले चरण की तैयारी में जुटने की सलाह दी जा रही है.

यहां देखें प्लाटून कमांडर का रिजल्ट