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राजस्थान SI भर्ती परीक्षा/प्लाटून कमांडर 2025 का रिजल्ट घोषित, 20,045 अभ्यर्थी PET के लिए चयनित

Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने SI/प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. 5-6 अप्रैल 2026 को हुई परीक्षा के बाद 20,045 अभ्यर्थी PET के लिए सफल घोषित किए गए हैं, जबकि प्लाटून कमांडर पद के लिए 343 उम्मीदवार चयनित हुए हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 19, 2026, 04:13 PM|Updated: Jun 19, 2026, 04:13 PM
राजस्थान SI भर्ती परीक्षा/प्लाटून कमांडर 2025 का रिजल्ट घोषित, 20,045 अभ्यर्थी PET के लिए चयनित
Image Credit: Rajasthan Platoon Commander 2025 Result Declared

Rajasthan SI Bharti 2025/RPSC Platoon Commander Result: Rajasthan SI Bharti 2025/RPSC Platoon Commander Result: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने उप निरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. यह परीक्षा 5 और 6 अप्रैल 2026 को आयोजित हुई थी. आयोग द्वारा जारी परिणाम में कुल 20,045 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए सफल घोषित किया गया है. वहीं प्लाटून कमांडर पद के लिए 343 अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण के लिए किया गया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह परिणाम फिलहाल अस्थायी है और अभ्यर्थियों की पात्रता, दस्तावेजों की जांच तथा अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन रहेगा. अब सफल अभ्यर्थियों की नजर PET की तारीखों पर टिकी हुई है, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी.

लिखित परीक्षा के बाद जारी हुआ परिणाम
राजस्थान SI भर्ती परीक्षा को लेकर लंबे समय से अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे थे. अप्रैल महीने में आयोजित लिखित परीक्षा में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए थे. परीक्षा पूरी होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा कर आयोग ने परिणाम जारी कर दिया है. परिणाम आने के साथ ही हजारों अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण शुरू हो गया है.

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20 हजार से अधिक अभ्यर्थी PET के लिए सफल
आयोग की ओर से जारी सूची के अनुसार 20,045 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए योग्य माना गया है. अब इन उम्मीदवारों को दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और अन्य निर्धारित शारीरिक परीक्षणों से गुजरना होगा. पुलिस सेवा में चयन के लिए PET एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है और इसमें सफल होना जरूरी होगा.

प्लाटून कमांडर पद के लिए 343 अभ्यर्थी चयनित
SI भर्ती के साथ-साथ प्लाटून कमांडर पद के लिए भी परिणाम जारी किया गया है. आयोग ने 343 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए सफल घोषित किया है. इन उम्मीदवारों को भी आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल होना होगा. आयोग द्वारा जारी सूची में सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर उपलब्ध कराए गए हैं.

आयोग ने दी महत्वपूर्ण जानकारी
RPSC ने साफ किया है कि परिणाम को अंतिम चयन नहीं माना जाएगा. सभी सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच, आरक्षण संबंधी दावों की पुष्टि और पात्रता की जांच बाद में की जाएगी. यदि किसी स्तर पर कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है.

अब PET की तारीखों का इंतजार
परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों का ध्यान अब शारीरिक दक्षता परीक्षा पर है. आयोग ने बताया है कि PET की तिथि, केंद्र और अन्य दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे. भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम चयन सूची जारी होगी. ऐसे में सफल अभ्यर्थियों को अभी अगले चरण की तैयारी में जुटने की सलाह दी जा रही है.

यहां देखें प्लाटून कमांडर का रिजल्ट

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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