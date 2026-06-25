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RPSC का बड़ा धमाका! सीनियर टीचर भर्ती में 4037 पद बढ़े, अब 10,537 पदों पर होगी भर्ती

Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर टीचर भर्ती-2025 में 4037 पद बढ़ाकर कुल 10,537 पद कर दिए हैं. भर्ती परीक्षा 12 से 18 जुलाई तक होगी. इसमें 12 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. सबसे अधिक 2260 पद साइंस विषय के लिए निर्धारित हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 25, 2026, 10:36 PM|Updated: Jun 25, 2026, 10:36 PM
RPSC का बड़ा धमाका! सीनियर टीचर भर्ती में 4037 पद बढ़े, अब 10,537 पदों पर होगी भर्ती
Image Credit: RPSC Senior Teacher Bharti 2025Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan RPSC Senior Teacher Bharti: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर टीचर (माध्यमिक शिक्षा विभाग) भर्ती-2025 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. आयोग ने भर्ती में 4037 अतिरिक्त पद जोड़ दिए हैं. क्या हुआ, किस भर्ती में हुआ, कितने पद बढ़ाए गए, कब परीक्षा होगी, किन अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा और कैसे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इन सभी सवालों का जवाब नए नोटिफिकेशन में दिया गया है. पदों की संख्या बढ़ने के बाद अब यह भर्ती कुल 10,537 पदों पर आयोजित होगी. भर्ती परीक्षा 12 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है.

4037 नए पद जुड़ने से बढ़े अवसर
आयोग की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार पहले की तुलना में 4037 पदों की बढ़ोतरी की गई है. इससे हजारों अभ्यर्थियों के चयन की संभावना बढ़ गई है. सबसे ज्यादा पद विज्ञान (साइंस) विषय में स्वीकृत किए गए हैं. इस विषय के लिए कुल 2260 पद निर्धारित किए गए हैं, जो सभी विषयों में सबसे अधिक हैं. पदों की संख्या बढ़ने के बाद प्रतियोगिता तो रहेगी, लेकिन चयन के अवसर भी पहले से ज्यादा हो गए हैं.

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चार समूहों में आयोजित होगी परीक्षा
परीक्षा संचालन को सुचारू बनाने के लिए आयोग ने सभी विषयों को चार अलग-अलग समूहों-ए, बी, सी और डी-में विभाजित किया है. प्रत्येक समूह के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं. सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र और संबंधित विषय का प्रश्न पत्र अलग-अलग सत्रों में आयोजित किया जाएगा.

ग्रुप-ए और ग्रुप-बी का परीक्षा कार्यक्रम
ग्रुप-ए में केवल सोशल साइंस विषय को शामिल किया गया है. इस विषय के अभ्यर्थियों की 12 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी. इसके बाद उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक सोशल साइंस विषय का पेपर आयोजित किया जाएगा.

वहीं ग्रुप-बी में हिंदी विषय रखा गया है. हिंदी विषय के अभ्यर्थी 13 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सामान्य ज्ञान की परीक्षा देंगे. इसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित होगी.

साइंस और संस्कृत अभ्यर्थियों के लिए अहम तिथियां
ग्रुप-सी में साइंस और संस्कृत विषय शामिल हैं. इन दोनों विषयों के अभ्यर्थियों की सामान्य ज्ञान परीक्षा 14 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी. इसके बाद उसी दिन दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक साइंस विषय का पेपर आयोजित किया जाएगा. संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा 15 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी.

गणित, इंग्लिश, उर्दू समेत अन्य विषयों की परीक्षा ऐसे होगी
ग्रुप-डी में गणित, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती विषयों को शामिल किया गया है. इन सभी विषयों के अभ्यर्थियों की सामान्य ज्ञान परीक्षा 16 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी. इसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक गणित विषय का पेपर होगा.

इंग्लिश विषय की परीक्षा 17 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि उर्दू विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा. वहीं 18 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक पंजाबी विषय की परीक्षा होगी. इसी दिन दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक सिंधी और गुजराती विषय के अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोजित की जाएगी. आयोग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथियों और दिशा-निर्देशों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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