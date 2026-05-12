/राजस्थान SI भर्ती 2021 को लेकर सबसे बड़ी खबर, 20 सितंबर को होगी दोबारा परीक्षा

RPSC SI 2021 Exam Date: राजस्थान लोक सेवा आयोग एक बार फिर चर्चित एसआई भर्ती परीक्षा-2021 का पुनः आयोजन करने जा रहा है. आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 20 सितंबर 2026 को किया जाएगा. लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ी अपडेट मानी जा रही है. आयोग ने साफ किया है कि इस परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, जो पहले आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे. ऐसे कुल 3,83,097 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा.

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी उम्र सीमा, आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता और अन्य सभी शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार ही लागू रहेंगी. इसके लिए 3 फरवरी 2021 को जारी मूल विज्ञापन और 7 जून 2021 को जारी शुद्धि-पत्र को आधार माना जाएगा. यानी भर्ती के नियमों में किसी प्रकार का नया बदलाव नहीं किया गया है.

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अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में जरूरी संशोधन करने का अवसर भी दिया गया है. आयोग के अनुसार 16 मई से 30 मई 2026 के बीच उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पत्राचार का पता अपडेट कर सकेंगे. इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों ने अपनी एसएसओ आईडी बदल ली है, उन्हें भी राहत दी गई है. ऐसे उम्मीदवार “फेच एप्लीकेशन फॉर्म” विकल्प के जरिए अपनी पुरानी आईडी का डेटा नए प्रोफाइल में ट्रांसफर कर सकेंगे. इससे उनका पुराना रिकॉर्ड और आवेदन संबंधी जानकारी नए सिस्टम में सुरक्षित जुड़ जाएगी.

भर्ती प्रक्रिया के तहत सभी अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी अपडेट करनी होगी. आयोग ने साफ कहा है कि जिन उम्मीदवारों को किसी प्रकार का संशोधन नहीं करना है, उन्हें भी आवेदन फॉर्म को एडिट मोड में खोलना अनिवार्य होगा. इसके बाद अभ्यर्थियों को अपनी लाइव फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी के उपयोग के लिए सहमति देनी होगी. पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फाइनल सब्मिट बटन पर क्लिक कर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होगा. आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया को पूरा किए बिना आवेदन सब्मिट माना नहीं जाएगा.