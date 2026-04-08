अजमेर में पैन कार्ड खोने से हुआ खेल! 598 करोड़ के नोटिस ने खोली करोड़ों की पोल

Ajmer News: अजमेर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. यहां एक साधारण मजदूर के नाम पर करोड़ों का लेनदेन दिखाकर उसे आयकर विभाग का भारी-भरकम नोटिस थमा दिया गया. मामला पहचान दस्तावेज के दुरुपयोग से जुड़ा है, जो किसी के साथ भी हो सकता है.

जानकारी के मुताबिक अजमेर में कपड़ों पर प्रेस करके अपना घर चलाने वाले जितेंद्र कुमार का पैन कार्ड कुछ समय पहले कहीं खो गया था. रोजमर्रा की भागदौड़ में उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया. लेकिन बाद में यही लापरवाही उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई. आरोप है कि पाली के शत्रुघ्न सिन्हा नाम के युवक ने उस खोए हुए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया और सूरत में एक बैंक खाता खुलवा लिया.

हैरानी की बात यह है कि उस खाते में महज तीन महीने के भीतर 400 से 500 करोड़ रुपये तक का लेनदेन दिखाया गया. इसके अलावा करीब 6 करोड़ रुपये के अलग-अलग ट्रांजैक्शन भी उसी खाते से किए गए. जब आयकर विभाग की नजर इस पर पड़ी तो विभाग ने जितेंद्र कुमार को करीब 598 करोड़ रुपये के लेनदेन का नोटिस भेज दिया.

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नोटिस मिलते ही जितेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई. एक साधारण मजदूर के लिए इतनी बड़ी रकम का नाम सुनना भी किसी सदमे से कम नहीं था. उन्होंने तुरंत अपने वकील राकेश हाड़ा से संपर्क किया. वकील ने जब आयकर विभाग से जानकारी ली तो पता चला कि मामला सूरत से जुड़ा हुआ है और वहां किसी फर्म ने जितेंद्र को हीरे-जवाहरात का व्यापारी दिखाया है.

इसके बाद जितेंद्र की ओर से अजमेर के गंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई. साथ ही उस बैंक को भी नोटिस भेजा गया, जहां फर्जी तरीके से खाता खोला गया था. फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं. इस पूरी घटना से जितेंद्र का परिवार सदमे में है और डर के माहौल में जी रहा है.

पैन कार्ड खोने या चोरी होने पर क्या करें?

यह मामला बताता है कि पैन कार्ड जैसे दस्तावेज कितने संवेदनशील होते हैं. अगर आपका पैन कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए तो तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए. सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाएं. इसके बाद आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड के खोने की जानकारी दें. आप नया पैन कार्ड भी आवेदन करके बनवा सकते हैं. साथ ही अपने बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन पर नजर रखें. अगर कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत बैंक और संबंधित विभाग को सूचित करें. कोशिश करें कि अपने दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति को न दें और उनकी कॉपी भी सोच-समझकर ही साझा करें.

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