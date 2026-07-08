Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Ajmer
  • /अजमेर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, वेतन वृद्धि और कार्रवाई के विरोध में अड़े कर्मचारी

अजमेर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, वेतन वृद्धि और कार्रवाई के विरोध में अड़े कर्मचारी

Rajasthan News: अजमेर में वेतन वृद्धि और कर्मचारी नेताओं पर कार्रवाई के विरोध में ठेका सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है. कर्मचारियों ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है. हड़ताल से मानसून के बीच शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byKaushal Jain
Published: Jul 08, 2026, 07:08 PM|Updated: Jul 08, 2026, 07:08 PM
अजमेर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, वेतन वृद्धि और कार्रवाई के विरोध में अड़े कर्मचारी
Image Credit: अजमेर में सफाई कर्मचारियों की हड़तालSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Ajmer News: अजमेर में वेतन वृद्धि की मांग और कर्मचारी नेताओं पर कथित द्वेषतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है. देर शाम तक प्रशासन की ओर से समाधान के संकेत मिलने के बाद भी कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. ठेका सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. हड़ताल के चलते शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है और जगह-जगह कचरे के ढेर नजर आने लगे हैं.

वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे कर्मचारी
ठेका सफाई कर्मियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर मोर्चा खोल रखा है. कर्मचारियों का आरोप है कि पूर्व में हुए आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ाने को लेकर सरकार के साथ सहमति बनी थी, लेकिन बाद में उस समझौते को लागू नहीं किया गया. इसी नाराजगी को लेकर कर्मचारी ठेकेदार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की.

Add Zee News as a Preferred Source

कर्मचारी नेताओं पर कार्रवाई का लगाया आरोप
आंदोलन कर रहे सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया कि उनकी आवाज उठाने वाले जमादारों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ द्वेषता पूर्ण कार्रवाई की जा रही है. कर्मचारियों का कहना है कि जो लोग उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें भी परेशान किया जा रहा है. इसी वजह से कर्मचारियों में नाराजगी और बढ़ गई है.

कचरा गाड़ियों में खराबी का आर्थिक भार कर्मचारियों पर
सफाई कर्मियों ने डोर टू डोर कचरा परिवहन व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि कई बार कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ियों में खराबी आ जाती है, लेकिन इसका आर्थिक नुकसान भी कर्मचारियों को उठाना पड़ता है. कर्मचारियों का आरोप है कि बिना गलती के भी उन पर जुर्माना लगाया जाता है, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं.

हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई
प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ लामबंद हुए सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब शहर की सफाई व्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है. मानसून के मौसम में सफाई कर्मियों के काम पर नहीं लौटने से कई जगह कचरा जमा हो गया है. इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है.

मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी
कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि वे अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं. उनका कहना है कि जब तक वेतन वृद्धि, कार्रवाई वापस लेने और अन्य समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी. वहीं प्रशासन की ओर से कर्मचारियों से बातचीत कर समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं. फिलहाल शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर स्थिति बनी हुई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

जैसलमेर में आंधी और मूसलाधार बारिश का कहर, 594 गांव छाया अंधेरा!

अब घर बैठे कमाएं लाखों! राजस्थान सरकार की नई Homestay Scheme, जानिए क्या है ये नई योजना

स्कॉलरशिप फर्जीवाड़े पर भजनलाल सरकार सख्त, अब 300 संस्थानों की होगी जांच

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी लुढ़के, जयपुर सराफा बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

पाकिस्तान से दुबई तक फैला नेटवर्क, रफीक चांद से पूछताछ में मिले अहम सुराग

जयपुर में बेटी ने कर डाली मां की हत्या, बेटी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून मेहरबान, डूंगरपुर-नागौर में झमाझम बारिश, 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

अब घर बैठे कमाएं लाखों! राजस्थान सरकार की नई Homestay Scheme, जानिए क्या है ये नई योजना

पाली में चीटिंग करके दे रहे एग्जाम, नकल करते छात्र-छात्रा का वीडियो वायरल

संविदाकर्मी दीपक की मौत का सदमा नहीं सह पाई पत्नी! 3 महीने की गर्भवती ने किया सुसाइड का प्रयास

परिवार को बंधक बनाकर 26 लाख की लूट... बेटे का सिर फोड़ा, फिर आराम से आम खाकर हुए फरार!

Rajasthan Monsoon Update: 8 जुलाई को बाड़मेर-जोधपुर से आगे बढ़ेगा मानसून, बीकानेर में भारी बारिश का अलर्ट

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा राजस्थान का एक-एक कोना, इन 29 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

दोस्त के लिए बना था डमी कैंडिडेट, पिछले साल की चालाकी इस बार पड़ गई भारी, AI ने सेकेंडों में पकड़ लिया पूरा खेल!

क्या टलेंगे पंचायत चुनाव? राठौड़ का बड़ा बयान- OBC रिपोर्ट हमारा नहीं, निर्वाचन आयोग का विषय

धौलपुर में दिनदहाड़े गुंडागर्दी, पहले पत्थर चले फिर गूंजे गोलियों के धमाके

घर से लापता निकिता बोली- 'मैंने अपनी मर्जी से की शादी', वायरल वीडियो से मामले में नया मोड़

दीपक की मौत के बाद पत्नी ने उठाया था खौफनाक कदम, न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतरे नर्सिंग कर्मी

राजस्थान में 8 से 10 जुलाई तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

Tonk: बूंदी के पूर्व सरपंच पर चोरी का आरोप, गांव वालों ने सरेआम मुंडवा दिया सिर

मां की मौत के बाद भी आती रही पेंशन, बेटे ने गर्लफ्रेंड और बैंक मैनेजर संग रच दी 6.30 लाख की साजिश

लूणकरणसर में रिश्तों का खौफनाक अंत! पत्नी और बेटों पर पति की पीट-पीटकर हत्या का आरोप

शिक्षक तबादला सूची जारी : 5000 शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग, 10 दिन में ज्वाइनिंग

रामदेवरा जाने वालों पर रहेगी पुलिस की डिजिटल नजर, जानिए क्या हुआ बदलाव

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में भारी भूचाल, जानें आज किस रेट मिलेगा सोना-चांदी

महाकाल दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस हादसे का शिकार, 1 की मौत, कई घायल

गडकरी के दौरे से पहले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की मरम्मत तेज, एनएचएआई ने शुरू किया पेचवर्क

राजस्थान में मौसम ने ली करवट, IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान में तबादलों का महाकुंभ! कई विभागों ने जारी की बंपर ट्रांसफर सूची

जयपुर में बेकाबू ट्रेलर ने 3 बच्चों के उड़ा दिए चीथड़े, सड़क किनारे इंतजार कर रहे परिवार पर टूटा कहर, देखें हादसे का खौफनाक मंजर

राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी, अलवर-सीकर समेत 19 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

Dungarpur: युवक ने घर में की आत्महत्या , 7 जुलाई को ही मुंबई से था लौटा

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर फिर हुआ बड़ा हादसा, कार के ऊपर चढ़ा ट्रेलर, 2 की दर्दनाक मौत, 6 घायल

हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया! तेज रफ्तार ट्रेलर ने परिवार को रौंदा, 3 मासूमों और पिता की दर्दनाक मौत

जैसलमेर में आंधी और मूसलाधार बारिश का कहर, 594 गांव छाया अंधेरा!

बारां में मौसम का कहर, छीपाबड़ौद क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे

Pratapgarh: पत्नी पर चढ़ा 19 साल छोटे पड़ोसी के प्यार का बुखार, पति का मर्डर कर कट्टे में पैक किया शव, फिर...

अगले 3 दिन पड़ेंगे भारी! राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री ने डराया, जयपुर-सीकर समेत 30 जिलों में भारी अलर्ट

जयपुर में बहुत बड़ा हादसा! ट्रक ने कुचल डाला परिवार, टुकड़ों में बट गए शव, तीन बच्चों की मौत

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, धड़ाम से नीचे गिरे भाव! जानें ताजा रेट

अब बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूसरे शहर, SBP कॉलेज में शुरू होगा BBA कोर्स

Bundi News: पूर्व सरपंच पर चोरी का आरोप, गांव वालों ने सरेआम मुंडवा दिया सिर

TAGS:
Ajmer News
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अजमेर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, वेतन वृद्धि और कार्रवाई के विरोध में अड़े कर्मचारी
Ajmer News
2
Gold Silver Price
3
Tonk News
4
Rajasthan project
5
Rajasthan Crime