/अजमेर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, वेतन वृद्धि और कार्रवाई के विरोध में अड़े कर्मचारी

Ajmer News: अजमेर में वेतन वृद्धि की मांग और कर्मचारी नेताओं पर कथित द्वेषतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है. देर शाम तक प्रशासन की ओर से समाधान के संकेत मिलने के बाद भी कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. ठेका सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. हड़ताल के चलते शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है और जगह-जगह कचरे के ढेर नजर आने लगे हैं.

वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे कर्मचारी

ठेका सफाई कर्मियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर मोर्चा खोल रखा है. कर्मचारियों का आरोप है कि पूर्व में हुए आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ाने को लेकर सरकार के साथ सहमति बनी थी, लेकिन बाद में उस समझौते को लागू नहीं किया गया. इसी नाराजगी को लेकर कर्मचारी ठेकेदार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की.

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कर्मचारी नेताओं पर कार्रवाई का लगाया आरोप

आंदोलन कर रहे सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया कि उनकी आवाज उठाने वाले जमादारों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ द्वेषता पूर्ण कार्रवाई की जा रही है. कर्मचारियों का कहना है कि जो लोग उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें भी परेशान किया जा रहा है. इसी वजह से कर्मचारियों में नाराजगी और बढ़ गई है.

कचरा गाड़ियों में खराबी का आर्थिक भार कर्मचारियों पर

सफाई कर्मियों ने डोर टू डोर कचरा परिवहन व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि कई बार कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ियों में खराबी आ जाती है, लेकिन इसका आर्थिक नुकसान भी कर्मचारियों को उठाना पड़ता है. कर्मचारियों का आरोप है कि बिना गलती के भी उन पर जुर्माना लगाया जाता है, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं.

हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई

प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ लामबंद हुए सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब शहर की सफाई व्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है. मानसून के मौसम में सफाई कर्मियों के काम पर नहीं लौटने से कई जगह कचरा जमा हो गया है. इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है.

मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि वे अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं. उनका कहना है कि जब तक वेतन वृद्धि, कार्रवाई वापस लेने और अन्य समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी. वहीं प्रशासन की ओर से कर्मचारियों से बातचीत कर समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं. फिलहाल शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर स्थिति बनी हुई है.