अजमेर में शिया महासभा ने किया ऐलान, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की शहादत पर 3 दिन का शोक

Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर में शिया मुस्लिम महासभा ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई की शहादत पर तीन दिवसीय शोक का ऐलान किया. अजमेर की दरगाहों में विशेष शोक सभाएं हुईं, जहां समुदाय ने उनके लिए दुआएं पढ़ीं और मातम मनाया.

Published:Mar 01, 2026, 03:05 PM IST | Updated:Mar 01, 2026, 03:05 PM IST

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर में शिया मुस्लिम महासभा ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई की शहादत पर तीन दिवसीय शोक का ऐलान किया है. यह घोषणा महासभा के महासचिव सैय्यद आसिफ अली ने की, जिन्होंने शिया समुदाय को इस दुखद घटना पर गहन शोक मनाने का आह्वान किया.

अजमेर में शिया समुदाय ने इस शोक को व्यक्त करने के लिए विशेष सभाएं आयोजित कीं. दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और तारागढ़ की दरगाह शरीफ में शहीद अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई की याद में शोक सभाएं रखी गईं. इन सभाओं में बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग शामिल हुए, जहां दुआएं पढ़ी गईं और उनकी शहादत पर गहन दुख व्यक्त किया गया.

मौलाना सैय्यद काजिम अली जैदी साहब ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अयातुल्ला खामेनेई की शहादत इस्लामी क्रांति और मुसलमानों के प्रतिरोध की एक बड़ी क्षति है. उन्होंने समुदाय से एकजुट रहने और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया.

यह घटना 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर संयुक्त हवाई हमलों के दौरान हुई, जिसमें अयातुल्ला खामेनेई अपनी कार्यालय में शहीद हो गए. ईरानी राज्य मीडिया ने उनकी शहादत की पुष्टि की और देश में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया. अयातुल्ला खामेनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे और उन्होंने इस्लामी गणराज्य को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनकी उम्र 86 वर्ष थी.

राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा के इस फैसले से राज्य भर के शिया समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है. महासभा ने समुदाय के सदस्यों से तीन दिनों तक सामान्य उत्सवों से दूर रहने, मातम मनाने और विशेष मजलिसों में भाग लेने का अनुरोध किया है. अजमेर की इन दरगाहों में आयोजित शोक सभाएं भावुक माहौल में संपन्न हुईं, जहां लोग आंसू बहाते हुए उनकी याद में दुआ मांगते रहे.

ईरान और इजरायल के बीच जंग सीधे तौर पर क्षेत्रीय प्रभुत्व, सैन्य गतिविधियों, परमाणु सुरक्षा और लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक-धार्मिक मतभेदों का नतीजा है. दोनों देशों की आक्रामक कार्रवाइयाँ और गठबंधनों की ताकत इसे और जटिल बना रही है. जिसके चलते इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हवाई हमले किए. जिनके कारण ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई की मौत हो गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

