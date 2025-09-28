Zee Rajasthan
बिना बताए दुकानों पर लगा रहे थे स्मार्ट मीटर! डीडवाना में व्यापारियों का फूटा गुस्सा

Rajasthan News: राजस्थान के डीडवाना में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर जोरदार विरोध हुआ. रविवार को दुकानदारों ने बिना सूचना मीटर बदलने पर हंगामा किया. दो घंटे विवाद चला और थाने तक मामला पहुंचा. विरोध बढ़ने पर कंपनी ने पुराने मीटर लगाने पर सहमति जताई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar inaniya
Published: Sep 28, 2025, 05:29 PM IST | Updated: Sep 28, 2025, 05:29 PM IST

Deedwana News: राजस्थान में एक बार फिर से स्मार्ट मीटर के लिए विरोध प्रदर्शन होने से लोगों में गुस्सा जगा दिया है. इस बार राजस्थान के डीडवाना शहर के नागोरी गेट के बाहर स्मार्ट मीटर के मामले को लेकर हंगामा हो गया. करीब दो घंटे तक स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद चलता रहा, फिर वापस पुराना मीटर लगाने की बात पर मामला शांत हुआ.

दुकानदारों की बिना बताए लगा रहे थे स्मार्ट मीटर
जानकारी के अनुसार, रविवार का दिन होने के कारण ज्यादातर व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहते हैं. व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने के कारण स्मार्ट मीटर दुकानों के बाहर लगाए जा रहे थे. जैसे ही दुकानदारों को पता चला कि उनकी दुकानों के बाहर बिना सूचना के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, तो सभी व्यापारी वर्ग एकत्रित हो गए. स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध जताने लगे कंपनी के द्वारा पुराने मीटर को तोड़कर नए स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा था. जिसकी सूचना मिलते ही व्यापारी एकत्रित हो गए और जमकर स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया.

पुराना मीटर लगाने पर बनी सहमति
विरोध के चलते कंपनी के कर्मचारियों व अधिकारियों ने वापस पुराना मीटर ही लगाने की बात पर सहमति बनी. स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि आज छुट्टी का दिन देखकर कंपनी वाले जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं. किसी को भी कोई सूचना नहीं दी गई है जबरदस्ती चुपचाप स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं. जिसको लेकर विरोध जताया गया है. वही मामले को लेकर दोनों पक्ष थाने में भी गए हैं. अपनी बात रखी है, कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि हमें टेंडर मिला हुआ है. सब जगह स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश भी हमारे पास हैं. वह आदेश भी कंपनी के कर्मचारियों ने दिखाएं हैं. लेकिन इसके बावजूद विरोध चल रहा है. विरोध को देखते हुए वापस पुराना मीटर लगाने की बात पर सहमति बनी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

