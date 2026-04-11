अजमेर में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल! सरकारी दवा योजना पर पीड़ितों ने उठाए सवाल

Ajmer News: अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सरकार की निशुल्क दवा और उपचार योजना का पूरा लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है. सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मौसमी बीमारियों को देखते हुए अस्पतालों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है.

अस्पताल में आने वाले कई मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाएं दवा काउंटर से पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो रही हैं. स्थिति यह है कि मरीजों को एक ही दवा के लिए बार-बार काउंटर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. कई मरीजों ने बताया कि पर्ची में लिखी दवाओं में से आधी दवाएं ही उपलब्ध हो पा रही हैं, जबकि बाकी के लिए उन्हें बाहर से खरीदना पड़ रहा है.

आईसीयू में भर्ती एक मरीज के परिजन ने बताया कि डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं में से दो दवाएं निर्धारित की गई थीं, लेकिन दवा विंडो पर केवल एक ही दवा उपलब्ध कराई गई. इसी तरह अन्य मरीजों के परिजनों ने भी नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें दवा लेने के लिए बार-बार इधर-उधर भटकना पड़ रहा है, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है.

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मरीजों का यह भी कहना है कि सरकारी योजना के तहत मुफ्त दवा मिलने की उम्मीद लेकर वे अस्पताल आते हैं, लेकिन कई बार जरूरी दवाएं उपलब्ध नहीं होने से उन्हें निजी मेडिकल स्टोर्स का सहारा लेना पड़ता है. इससे गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. इस मामले पर अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे ने स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा कि कुछ दवाओं की उपलब्धता में कमी है. ऐसे में मरीजों को विकल्प के रूप में समान साल्ट (generic substitute) वाली दवाएं दी जा रही हैं, ताकि उपचार प्रभावित न हो.

हालांकि मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि विकल्प दवाएं हर स्थिति में प्रभावी नहीं होतीं और कई बार उन्हें मूल दवा ही चाहिए होती है. ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जब सरकार की ओर से मुफ्त दवा योजना पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, तो फिर अस्पताल स्तर पर दवाओं की कमी क्यों बनी हुई है. फिलहाल अस्पताल प्रशासन दवा व्यवस्था को सुधारने की बात कह रहा है, लेकिन मरीजों को तत्काल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है.

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