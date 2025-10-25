आजम खान की अजमेर दरगाह में दस्तारबंदी, समर्थकों का उमड़ा हुजूम

Azam Khan In Ajmer: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान शनिवार को अजमेर पहुंचे. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की विश्व प्रसिद्ध दरगाह में उन्होंने जियारत की और देश-दुनिया में अमन-चैन की दुआ मांगी. जियारत के बाद औलिया मस्जिद में शुक्राने की नमाज अदा की. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, “आज अगर मैं जिंदा हूं, तो यह मेरे चाहने वालों की दुआओं का असर है.” आपको बता दें इस दौरान आजम खान का अजमेर में दरगाह में गर्मजोशी से स्वागत हुआ.

पारंपरिक तरीके से हुई दस्तारबंदी

दरगाह के बुलंद दरवाजे पर पारंपरिक तरीके से उनकी दस्तारबंदी की. इसके बाद वे दरगाह कमेटी के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने कमेटी की यादगार डायरी में अपने दिल की बात लिखी. डायरी में उन्होंने ख्वाजा साहब की रहमत और अपने समर्थकों के प्यार का जिक्र किया.

नमाज के बाद समर्थकों का हुजूम

नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकलते ही समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा. लोग मोबाइल फोन निकालकर सेल्फी लेने लगे. कई युवाओं ने आजम खान से हाथ मिलाया और उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी. सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह सिलसिला करीब 30 मिनट तक चला. आजम खान ने हर किसी को मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा, “आपकी मोहब्बत ही मेरी ताकत है.”

मीडिया से बात करते हुए क्या बोले?

मीडिया से बातचीत में आजम खान ने कहा, “ख्वाजा साहब की दरगाह आस्था का केंद्र है. यहां आने से सुकून मिलता है. मैंने देश में भाईचारा और तरक्की की दुआ मांगी है.” उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन और स्वास्थ्य के बारे में कहा, “जो बीत गई, सो बात गई. अब सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहता हूं.” उन्होंने समाजवादी पार्टी की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता में आएगी .

अजमेर पुलिस ने किए थे पुख्ता इंतजाम

आजम खान ने कहा, “आज देश को एकता की जरूरत है. धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं चलेगा.” उन्होंने एकजुट रहने की अपील की. आजम खान की सुरक्षा को देखते हुए अजमेर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे. दरगाह परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. वीवीआईपी मूवमेंट के कारण कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.

वापसी की तैयारी

आजम खान की यह यात्रा न केवल धार्मिक थी, बल्कि राजनीतिक रूप से भी अहम मानी जा रही है. उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करने की उनकी कोशिशें जारी हैं. ख्वाजा साहब की दरगाह में उनकी मौजूदगी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वे अभी भी समाजवादी पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं.

