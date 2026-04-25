/अजमेर में दिल दहला देने वाला हादसा! डेढ़ महीने के सोते बच्चे को जबड़े में दबाकर ले गया आवारा कुत्ता

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले के पीसांगन थाना इलाके के कलेसरा गांव में शनिवार को एक बेहद दर्दनाक और डराने वाली घटना सामने आई. यहां एक आवारा कुत्ता घर के अंदर सो रहे करीब डेढ़ महीने के मासूम बच्चे को उठाकर ले गया. इस हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. खून से लथपथ हालत में उसे तुरंत अजमेर के जवाहरलाल नेहरू (JLN) अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उसका इलाज कर रही है. बच्चे की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना एक मजदूर परिवार के घर में हुई. बच्चा अपनी झोपड़ी के अंदर सो रहा था. उस समय उसके पिता काम पर गए हुए थे, जबकि माँ घर के बाहर खाना बनाने में लगी थी. इसी बीच एक आवारा कुत्ता चुपचाप झोपड़ी में घुस आया और सोते हुए बच्चे को मुंह में दबाकर बाहर ले जाने लगा. यह पूरा घटनाक्रम बेहद तेजी से हुआ, जिससे किसी को तुरंत भनक भी नहीं लगी.

इसी दौरान पास में खेल रहे बच्चे के बड़े भाई की नजर कुत्ते पर पड़ गई. उसने जैसे ही यह देखा, वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा. उसकी आवाज सुनते ही आसपास के लोग और मां तुरंत सतर्क हो गए. बच्चे की जान बचाने में बड़े भाई की यह सतर्कता बहुत अहम साबित हुई.

बच्चे की चीख-पुकार और शोर सुनकर मां और गांव के लोग तुरंत कुत्ते के पीछे भागे. लोगों को अपनी तरफ आता देख कुत्ता घबरा गया और घायल बच्चे को रास्ते में ही छोड़कर भाग निकला. जब परिजन बच्चे के पास पहुंचे, तो उसकी हालत बेहद खराब थी. उसके शरीर पर कुत्ते के काटने के गहरे निशान थे और काफी खून बह चुका था.

घायल बच्चे को तुरंत पीसांगन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया. हालत गंभीर होने के कारण उसे तुरंत अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया गया. वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे गहन उपचार के लिए भर्ती कर लिया.

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, बच्चे की हालत को देखते हुए उसे आईसीयू में रखा गया है. डॉक्टरों की एक टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि उसे जल्द ठीक किया जा सके.

इस घटना के बाद पूरे गांव में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है. वहीं बच्चे के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और वे बस अपने बच्चे के जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं.