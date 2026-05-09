/अजमेर में 55 लाख की योजना पर हंगामा! एलिवेटेड रोड का काम रुकवाने की मांग तेज, जानें क्या है पूरा मामला

Ajmer News: अजमेर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था और अव्यवस्थित पार्किंग को सही करने के उद्देश्य से नगर निगम की ओर से एलिवेटेड रोड के नीचे पिलर्स टू पिलर्स के बीच डिवाइडर बनाने की शुरुआत की गई है, लेकिन यह काम शुरू होते ही विरोध की चपेट में आ गया है. लगभग 55 लाख 71 हजार रुपये की लागत से बनने वाले इन डिवाइडरों को लेकर व्यापारी वर्ग ने कड़ा विरोध जताया है और नगर निगम पर बिना सोच-विचार के जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है.

व्यापारियों का कहना है कि कचहरी रोड, स्टेशन रोड और पृथ्वीराज मार्ग पर रामसेतु के नीचे डिवाइडर बनाने का काम शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन इसके परिणामों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. पहले से ही संकरी सड़कों और अवैध अतिक्रमण के कारण रास्ते काफी तंग हो चुके हैं. ऐसे में यदि पार्किंग की जगह पर डिवाइडर बन जाएगा तो वाहन सड़क के बाहर तक फैलेंगे, जिससे दुर्घटनाएं और झगड़े बढ़ सकते हैं.

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व्यापारियों ने मांग की है कि डिवाइडर बनाने के बजाय एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच चेन पार्किंग की व्यवस्था की जाए. गुस्साए व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस काम को तुरंत रोकने की मांग भी की है. उनका कहना है कि जिस मार्ग पर निर्माण हो रहा है वह पहले से ही बहुत संकरा है, ऐसे में वाहनों की आवाजाही और अधिक प्रभावित होगी.

वर्तमान में लोग अपने वाहन एलिवेटेड रोड के नीचे खड़े कर आसानी से अपने काम निपटा लेते हैं, लेकिन नए डिवाइडर से यह व्यवस्था भी प्रभावित हो जाएगी. इससे पार्किंग की समस्या और गंभीर हो सकती है और यातायात पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो सकता है. इसी व्यवस्था को जारी रखने की मांग करते हुए व्यापारियों ने साफ कहा है कि यदि निगम प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा.

स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों और व्यापारियों का मानना है कि पहले जमीनी हालात का सही आकलन होना चाहिए था और उसके बाद ही कोई बड़ा निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए था, ताकि शहर की यातायात और पार्किंग व्यवस्था प्रभावित न होती. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन इस मामले में जल्द ध्यान देगा और उचित समाधान निकालेगा, जिससे शहर में व्यवस्था सुधरे और राहत मिले है.