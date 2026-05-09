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अजमेर में 55 लाख की योजना पर हंगामा! एलिवेटेड रोड का काम रुकवाने की मांग तेज, जानें क्या है पूरा मामला

Rajasthan News: अजमेर में एलिवेटेड रोड के नीचे डिवाइडर निर्माण को लेकर व्यापारी वर्ग ने विरोध जताया है. उनका कहना है कि संकरी सड़कों पर यह कदम यातायात व पार्किंग समस्या बढ़ाएगा. करीब 55 लाख की योजना पर बिना सोचे काम करने का आरोप लगाया गया है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byKaushal Jain
Published: May 09, 2026, 06:35 PM|Updated: May 09, 2026, 06:35 PM
अजमेर में 55 लाख की योजना पर हंगामा! एलिवेटेड रोड का काम रुकवाने की मांग तेज, जानें क्या है पूरा मामला
Image Credit: Ajmer Traders Protest Against Elevated Road

Ajmer News: अजमेर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था और अव्यवस्थित पार्किंग को सही करने के उद्देश्य से नगर निगम की ओर से एलिवेटेड रोड के नीचे पिलर्स टू पिलर्स के बीच डिवाइडर बनाने की शुरुआत की गई है, लेकिन यह काम शुरू होते ही विरोध की चपेट में आ गया है. लगभग 55 लाख 71 हजार रुपये की लागत से बनने वाले इन डिवाइडरों को लेकर व्यापारी वर्ग ने कड़ा विरोध जताया है और नगर निगम पर बिना सोच-विचार के जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है.

व्यापारियों का कहना है कि कचहरी रोड, स्टेशन रोड और पृथ्वीराज मार्ग पर रामसेतु के नीचे डिवाइडर बनाने का काम शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन इसके परिणामों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. पहले से ही संकरी सड़कों और अवैध अतिक्रमण के कारण रास्ते काफी तंग हो चुके हैं. ऐसे में यदि पार्किंग की जगह पर डिवाइडर बन जाएगा तो वाहन सड़क के बाहर तक फैलेंगे, जिससे दुर्घटनाएं और झगड़े बढ़ सकते हैं.

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व्यापारियों ने मांग की है कि डिवाइडर बनाने के बजाय एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच चेन पार्किंग की व्यवस्था की जाए. गुस्साए व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस काम को तुरंत रोकने की मांग भी की है. उनका कहना है कि जिस मार्ग पर निर्माण हो रहा है वह पहले से ही बहुत संकरा है, ऐसे में वाहनों की आवाजाही और अधिक प्रभावित होगी.

वर्तमान में लोग अपने वाहन एलिवेटेड रोड के नीचे खड़े कर आसानी से अपने काम निपटा लेते हैं, लेकिन नए डिवाइडर से यह व्यवस्था भी प्रभावित हो जाएगी. इससे पार्किंग की समस्या और गंभीर हो सकती है और यातायात पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो सकता है. इसी व्यवस्था को जारी रखने की मांग करते हुए व्यापारियों ने साफ कहा है कि यदि निगम प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा.

स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों और व्यापारियों का मानना है कि पहले जमीनी हालात का सही आकलन होना चाहिए था और उसके बाद ही कोई बड़ा निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए था, ताकि शहर की यातायात और पार्किंग व्यवस्था प्रभावित न होती. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन इस मामले में जल्द ध्यान देगा और उचित समाधान निकालेगा, जिससे शहर में व्यवस्था सुधरे और राहत मिले है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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