Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Ajmer
  • /किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

Rajasthan News: किशनगढ़ में छात्रा साक्षी बालोटिया की ट्रेन हादसे में मौत मामले में नया मोड़ आया है. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ ब्लैकमेल और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का केस दर्ज किया है. मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया गया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 19, 2026, 05:10 PM|Updated: Jul 19, 2026, 05:10 PM
किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR
Image Credit: किशनगढ़ में छात्रा साक्षी बालोटिया की ट्रेन हादसे में परिजनों ने तीन युवकों के खिलाफ करवाई एफआईआर दर्ज.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Ajmer News: किशनगढ़ में कोचिंग से घर लौट रही 17 वर्षीय छात्रा साक्षी बालोटिया की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है. परिजनों की शिकायत के आधार पर गांधीनगर थाना पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ ब्लैकमेल करने और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है. परिजनों का आरोप है कि मानसिक प्रताड़ना के चलते साक्षी काफी परेशान थी. पुलिस और परिजनों के बीच सहमति बनने के बाद मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कराई गई. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

कोचिंग से लौटते समय ट्रेन की चपेट में आई छात्रा
जानकारी के अनुसार, किशनगढ़ शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में यह घटना हुई. साक्षी बालोटिया कोचिंग से अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान पुराने रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय वह अजमेर-जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई. हादसा इतना भीषण था कि छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों ने लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप
घटना के बाद साक्षी के पिता गोपाल लाल की ओर से गांधीनगर थाना पुलिस में रिपोर्ट दी गई. रिपोर्ट में तीन युवकों पर ब्लैकमेल करने और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है. परिजनों का कहना है कि लगातार परेशान किए जाने के कारण साक्षी तनाव में चली गई थी और इसी वजह से उसने यह कदम उठाया.

न्याय की मांग को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन
साक्षी की मौत के बाद परिजन और समाज के लोग गांधीनगर थाने पहुंचे और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इसके बाद पुलिस और परिजनों के बीच बातचीत के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई.

पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच
गांधीनगर थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस हादसे के कारणों और लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है. मामले की जांच थाना प्रभारी अनिल शर्मा की ओर से की जा रही है. वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा शव
पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद छात्रा के शव को अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया गया था. परिजनों की मौजूदगी और मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

अजमेर में बुजुर्ग ने 6 साल की मासूम से की छेड़छाड़! गुस्साए लोगों का आक्रोश, कई थानों की पुलिस तैनात

अजमेर के बाजार में फर्जी नोट खपाने की साजिश नाकाम, नकली नोट छापने की मशीन बरामद, युवक गिरफ्तार

जयपुर में बेकाबू ट्रेलर ने 3 बच्चों के उड़ा दिए चीथड़े, सड़क किनारे इंतजार कर रहे परिवार पर टूटा कहर, देखें हादसे का खौफनाक मंजर

ट्रेंडिंग न्यूज़

बकरी को बाइक पर बैठाकर दिनदहाड़े रफूचक्कर हुए शातिर, सीसीटीवी में कैद हुआ कांड

राजस्थान में झमाझम होगी बारिश! 14 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, येलो अलर्ट जारी

"मेरे रहते नकली बीज और खाद बिके तो कृषि मंत्री रहने का कोई हक नहीं" - किरोड़ी लाल मीणा

चांदीपुर वायरस के ये 4 लक्षण बच्चों के लिए हैं बेहद खतरनाक, डूंगरपुर की घटना के बाद तुरंत नोट कर लें एक्सपर्ट्स की ये सलाह

1967 के शहीद के परिवार को अब तक नहीं मिली नौकरी, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नागौर दौरे पर तिलानेश गांव पहुंचे CM भजनलाल, किसानों संग खेत में किया काम, बच्चों को बांटी चॉकलेट

राजस्थान में सोने के भाव में अचानक आया तूफान, चांदी के रेट भी जारी, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

राजस्थान में 'मातृ स्वास्थ्य' पर सरकार सख्त: अब मुख्य सचिव करेंगे डेली रिव्यू, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की हर 3 दिन में होगी ट्रैकिंग

राजस्थान में फिर मानसून की होगी दमदार वापसी, इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में 5 प्रसूताएं गंभीर, ICU में 3 महिलाओं का इलाज जारी

पाली का "हर गंगा कुंड धाम" बना आस्था और रहस्य का केंद्र, गौमुख से 12 महीने बहता है जल

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, 10 जुलाई के बाद तबादलों पर नहीं होगी कोई चर्चा

झुंझुनूं बीडीके अस्पताल के अपने नियम? दवा काउंटर पर PCI गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, बिना पहचान दवा बांट रहे फार्मासिस्ट

राजस्थान के 13 जिलों में खूब बरसेंगे बादल! IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

डीग मदरसा कांड, नाबालिग की मौत के बाद बड़ा एक्शन, ट्रस्ट संचालकों पर FIR दर्ज

राजस्थान में तबादलों पर नया विवाद, PHED से वन विभाग तक ट्रांसफर लिस्ट पर मचा बवाल

अलवर मर्डर केस में BJP के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सहित 9 को उम्रकैद, आरोपी मूंछों पर हाथ फेरते मुस्कराते हुए निकले

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक, 19 जुलाई से बारिश पकड़ेगी रफ्तार, IMD ने जारी किया अलर्ट

भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रेलर में घुसी तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौत

मानवता हुई शर्मसार! झाड़ियों में मिला जिंदा नवजात, रोने की आवाज बनी जीवनदान

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

घुमंतू गाड़िया लोहार परिवार के बेटे सुनील ने कर दिखाया कमाल, NEET में सफलता से रच दिया इतिहास

राजस्थान के 19 वर्षीय युवक ने बनाया स्मार्ट इलेक्ट्रिक हार्वेस्टर, रिमोट और सेंसर से होगा कंट्रोल

फिर महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

डूंगरपुर में चांदीपुरा Virus से 6 साल की बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, शुरू हुआ सर्वे और फॉगिंग

राजस्थान में 2 RAS अधिकारी APO, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश

सराफा बाजार से बड़ी राहत! सोना-चांदी के दाम लुढ़के, जानें ताजा रेट

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी

Alwar: उत्तराखंड के जंगल में मिला कपल का शव, 6 महीने पहले हुई थी शादी और पत्नी थी गर्भवती

बीमार सिपाहियों के भरोसे मेरी सुरक्षा! RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने CM भजनलाल और अमित शाह को पत्र लिख लौटाए सुरक्षाकर्मी

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, अगले 48 घंटे में इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

डीग के मदरसे का मौत वाला सेप्टिक टैंक! सफाई करने उतरी छात्राओं पर टूटा कहर, जहरीली गैस ने ली एक की जान

जयपुर के खजाना कांड में 'ऑडियो मिस्ट्री'! कौन बोल रहा था- 'आधी-आधी बांट लो सिल्लियां'?

TAGS:
Ajmer News
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR
Ajmer News
2
Rajasthan news
3
jhunjhunu news
4
Jaipur news
5
Dungarpur News