/किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

Ajmer News: किशनगढ़ में कोचिंग से घर लौट रही 17 वर्षीय छात्रा साक्षी बालोटिया की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है. परिजनों की शिकायत के आधार पर गांधीनगर थाना पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ ब्लैकमेल करने और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है. परिजनों का आरोप है कि मानसिक प्रताड़ना के चलते साक्षी काफी परेशान थी. पुलिस और परिजनों के बीच सहमति बनने के बाद मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कराई गई. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

कोचिंग से लौटते समय ट्रेन की चपेट में आई छात्रा

जानकारी के अनुसार, किशनगढ़ शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में यह घटना हुई. साक्षी बालोटिया कोचिंग से अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान पुराने रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय वह अजमेर-जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई. हादसा इतना भीषण था कि छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई.

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परिजनों ने लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप

घटना के बाद साक्षी के पिता गोपाल लाल की ओर से गांधीनगर थाना पुलिस में रिपोर्ट दी गई. रिपोर्ट में तीन युवकों पर ब्लैकमेल करने और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है. परिजनों का कहना है कि लगातार परेशान किए जाने के कारण साक्षी तनाव में चली गई थी और इसी वजह से उसने यह कदम उठाया.

न्याय की मांग को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन

साक्षी की मौत के बाद परिजन और समाज के लोग गांधीनगर थाने पहुंचे और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इसके बाद पुलिस और परिजनों के बीच बातचीत के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई.

पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच

गांधीनगर थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस हादसे के कारणों और लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है. मामले की जांच थाना प्रभारी अनिल शर्मा की ओर से की जा रही है. वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा शव

पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद छात्रा के शव को अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया गया था. परिजनों की मौजूदगी और मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.