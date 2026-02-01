अजमेर-नागौर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, पिकअप-ट्रेलर भिड़ंत में 2 की जिंदा जलकर मौत

Rajasthan News: अजमेर-नागौर हाईवे पर पुष्कर थाना क्षेत्र में पिकअप और ट्रेलर की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
Ajmer News: अजमेर-नागौर हाईवे पर शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. पुष्कर थाना क्षेत्र में पिकअप और ट्रेलर की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे के तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. इस दर्दनाक हादसे में पिकअप और ट्रेलर में सवार दो लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई.
सूचना मिलते ही पुष्कर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग को बुलाया गया. फायर ब्रिगेड की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पुष्कर थाने के एएसआई छीतरमल वैष्णव ने बताया कि पिकअप चालक की पहचान महपुर पंचायत समिति, बांदीकुई निवासी जय सिंह (55) पुत्र नथु सिंह के रूप में हुई है, वहीं ट्रेलर चालक की पहचान जोधपुर निवासी गणपत के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि ट्रेलर नागौर से अजमेर की ओर आ रहा था, जबकि पिकअप अजमेर से नागौर की ओर जा रही थी. पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.
पढ़ें हादसे की एक और खबर
कोटपूतली नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 में एक लोहे के विद्युत पोल में करंट दौड़ने से बड़ा हादसा हो गया. करंट की चपेट में आने से एक गौवंश की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी स्थान पर पहले भी दो-तीन बार करंट से हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद विद्युत विभाग द्वारा लोहे के पोल को अब तक नहीं बदला गया है. ग्रामीणों और वार्डवासियों ने बताया कि लोहे के खंभे में लगातार करंट आ रहा है, जिसकी शिकायतें बार-बार विद्युत विभाग को दी गईं, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है. वहीं नगर परिषद की लापरवाही भी सामने आई है. गौवंश की मौत के बाद शव रात से मौके पर ही पड़ा रहा, लेकिन नगर परिषद की गाड़ी समय पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल करंट प्रवाहित विद्युत पोल को हटाकर सुरक्षित पोल लगाया जाए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो.
