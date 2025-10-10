Zee Rajasthan
करवा चौथ पर अद्भुत प्रेम! केकड़ी की दो पत्नियों ने अपने पति को दिया जीवनदान

Karwa Chauth 2025: केकड़ी में करवा चौथ पर दो महिलाओं ने अपने पतियों को किडनी दान कर जीवनदान दिया. सुमन जैतवाल और ममता सोनी ने साहस और समर्पण से अपने पतियों की जान बचाई, रिश्तों की असली मिसाल पेश की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Abhijeet dave
Published: Oct 10, 2025, 08:12 PM IST | Updated: Oct 10, 2025, 08:12 PM IST

करवा चौथ पर अद्भुत प्रेम! केकड़ी की दो पत्नियों ने अपने पति को दिया जीवनदान

Ajmer News: जहां करवा चौथ का व्रत सिर्फ चांद देखने और उपवास रखने तक सीमित नहीं है. यह उस प्रेम, त्याग और समर्पण का पर्व है, जो जीवन की सबसे कठिन घड़ी में रिश्तों की असली परिभाषा गढ़ता है. इस बार करवा चौथ पर राजस्थान के अजमेर जिले के केकड़ी से पति और पत्नी के बीच प्यार की मिसाल दिखाने वाला मामला सामने आया है. जहां केकड़ी की दो महिलाओं ने ऐसा उदाहरण पेश किया है, जिसने इस त्योहार को भावनाओं की नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया. इन दोनों पत्नी ने अपने पति को जिंदगीभर का नया तोहफा दे दिया.

दोनों ने अपनी पतियों की जान बचाने के लिए एक-एक किडनी दी दान
इन दोनो ने अपने पतियों की जान बचाने के लिए अपनी एक-एक किडनी दान दी. यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई है, जिसमें पत्नी ने सिर्फ व्रत नहीं रखा, बल्कि जीवनदान भी दिया. इस करवा चौथ पर इन दोनो महिलाओं ने साबित कर दिया कि पत्नी सिर्फ जीवनसंगिनी नहीं, बल्कि जीवनदाता भी होती है. उनका साहस, प्रेम और समर्पण इस पर्व को एक नई परिभाषा देता है, जहां चांद से पहले पति पत्नी का पवित्र रिश्ता चमकता है.

डॉक्टरों ने तत्काल ट्रांसप्लांट की दी थी सलाह
परचूनी दुकान करनें वाले प्रकाश जैतवाल की दोनों किडनी खराब हो गई. डॉक्टरों ने तत्काल ट्रांसप्लांट की सलाह दी. प्रकाश की पत्नी सुमन जैतवाल ने बिना हिचक अपनी एक किडनी पति को देने का फैसला लिया. फॉर्टिस हॉस्पिटल जयपुर मे सफल ट्रांसप्लांट हुआ और आज दोनों स्वस्थ हैं. सुमन कहती हैं, ‘अगर मैं नहीं देती तो कौन देता? यह मेरा पहला फर्ज था.’ प्रकाश जैतवाल की मां हार्ट पेशेंट है वही भाई विकलांग है जिसके चलते परिवार में और कोई किडनी देने वाला भी नहीं था प्रकाश जैतवाल के दो पुत्र आदित्य और कार्तिक है . पत्नी द्वारा पति को किडनी डोनेट करने के बाद पूरे परिवार के लोग सुमन के ऋणी है जिसकी वजह से आज प्रकाश की जान बच गई.

किडनी की समस्या से थे परेशान
करवा चौथ वह पवित्र दिन है जब हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला वत रखती है और चांद को देखकर उसकी सलामती की दुआ मांगती है लेकिन केकड़ी में सुख शांति कॉलोनी की ममता ने करवा चौथ को सिर्फ व्रत तक सीमित नहीं रखा बल्कि अपने पति को नई जिंदगी देकर इसे वरदान बना दिया . ममता ने अपने पति पवन सोनी को किडनी रोग से जूझते देखा जब पति की हालत गंभीर हुई. परिवार में कई विकल्प थे और भी परिजन किडनी देने को तैयार थे लेकिन ममता ने कहा - ‘मैं ही दूंगी . ममता ने अपनी जांचें करवाईं और कीडनी डोनेट की उसके बाद अहमदाबाद अस्पताल में सफल ट्रांसप्लांट हुआ. छह महीने बाद दोनों स्वस्थ हैं . पवन सोनी के दोनों पुत्र एमबीएसएस कर रहे हैं जिसके चलते दोनों पुत्रों ने अपने परिजनों को पहले ही जागरूक कर दिया जिसके चलते हाथों-हाथ किडनी ट्रांसप्लांट हो गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

