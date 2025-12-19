Zee Rajasthan
राजस्थान VDO रिजल्ट rssb.rajasthan.gov.in पर होगा घोषित, ऐसे कर सकते हैं चेक

Rajasthan News: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 19 दिसंबर 2025 को VDO भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की पुष्टि की. उम्मीदवार rssb.rajasthan.gov.in पर मेरिट लिस्ट PDF और कट-ऑफ अंक देख सकते हैं. सफल उम्मीदवारों को आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा.

Published: Dec 19, 2025, 04:29 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 04:29 PM IST

Rajasthan VDO Exam Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) शुक्रवार को ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करने वाला है. इसकी जानकारी खुद बोर्ड के चेयरमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की है. उनके अनुसार, 19 दिसंबर 2025 को बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, और अब RSSB VDO रिजल्ट 2025 जारी होने के लिए तैयार है.

उम्मीदवार अपना राजस्थान VDO रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं. बात दें कि रिजल्ट को मेरिट लिस्ट PDF के रूप में देखा जा सकता है. इसका मतलब है कि परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थी रिजल्ट आने के बाद PDF में अपना रोल नंबर चेक कर अपने परिणाम के बारे में जान सकेंगे. इसी के साथ बोर्ड द्वारा कैटेगरी वाइज राजस्थान VDO कट-ऑफ अंक 2025 भी जारी कर दिए जाएंगे. इससे अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि उनका चयन हुआ है या नहीं.

राजस्थान VDO रिजल्ट 2025 कैसे डाउनलोड करें?
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

1. सबसे पहले rssb.rajasthan.gov.in वेबसाइट ओपन करें.
2. होमपेज खुलने के बाद “Candidates Corner” सेक्शन पर क्लिक करें.
3. जिसके बाद आपको Results वाला विकल्प चुनना है.
4. इसके बाद आपको VDO Recruitment Result 2025 लिंक पर क्लिक करना है.
5. ज्ञात हो कि रिजल्ट की मेरिट लिस्ट PDF फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी.
6. इसके बाद आप अपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना परिणाण चेक कर सकते हैं.
7. भविष्य के लिए PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट सुरक्षित कर लें.

राजस्थान VDO मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ 2025
बता दें कि बोर्ड के द्वारा रिजल्ट के साथ ही राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) मेरिट लिस्ट 2025 और कट-ऑफ मार्क्स PDF भी जारी की जाएगी. मेरिट लिस्ट में परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे, जबकि कट-ऑफ अंक श्रेणीवार (General, OBC, SC, ST आदि) बताए जाएंगे.

RSSB VDO Result के बाद क्या होगा?
रिजल्ट घोषित होने के बाद जो उम्मीदवार VDO परीक्षा 2025 में सफल घोषित होंगे, उन्हें आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए बुलाया जाएगा. इससे जुड़ी पूरी जानकारी RSSB बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के माध्यम से दी जाएगी.

