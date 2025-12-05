Zee Rajasthan
क्यों हिंदू सेना को चादरपोशी से एतराज़? अजमेर दरगाह की परंपरा पर उठा सवाल

Rajasthan News: अजमेर कोर्ट में हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने पीएम व अन्य संवैधानिक पदों से दरगाह पर चादर चढ़ाने की परंपरा रोकने की याचिका दायर की. कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी. गुप्ता ने इसे नेहरू काल की कुप्रथा बताया.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 05, 2025, 09:40 PM IST | Updated: Dec 05, 2025, 09:40 PM IST

Ajmer News: अजमेर जिला कोर्ट में सोमवार को एक नई याचिका दायर होने के बाद सालों से चली आ रही चादर चढ़ाने की परंपरा एक बार फिर कानूनी बहस का विषय बन गई है. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अदालत में एक एप्लीकेशन देकर प्रधानमंत्री सहित अन्य संवैधानिक पदों से अजमेर दरगाह पर चादर भेजने की परंपरा पर रोक लगाने की मांग की है.

इस आवेदन पर आज माननीय न्यायाधीश मनमोहन चंदेल की कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में दावा किया है कि यह परंपरा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर में मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए शुरू की गई थी, और जब तक अजमेर दरगाह से जुड़े मुकदमे कोर्ट में लंबित हैं, तब तक संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा चादर चढ़ाने की प्रक्रिया रोक दी जानी चाहिए.

अजमेर दरगाह पर हर वर्ष उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री की ओर से चादर चढ़ाई जाती है, जिसे आमतौर पर अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री या किसी विशेष प्रतिनिधि के माध्यम से भेजा जाता है. इसके अलावा राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद और कई अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी अपनी श्रद्धा के तौर पर चादर भेजते हैं. यह परंपरा 1947 से चली आ रही है और देश की धर्मनिरपेक्ष व सर्वधर्म सद्भाव की परंपरा का प्रतीक मानी जाती है.

चादर के साथ प्रधानमंत्री का संदेश भी पढ़ा जाता है, जिसमें सामाजिक एकता और शांति का संदेश होता है. उर्स के दौरान यह आयोजन अजमेर में बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव का रूप लेता है, जिसमें देशभर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं.

अब कोर्ट के नोटिस के बाद यह देखना होगा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय इस मामले पर क्या जवाब पेश करता है और आगामी 10 दिसंबर की सुनवाई में इस परंपरा को लेकर न्यायालय क्या रुख अपनाता है.

