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पति पर मधुमक्खियों का जानलेवा हमला, सदमा इतना गहरा कि पत्नी ने मौके पर तोड़ा दम

Rajasthan News: डीडवाना के नंदवाण गांव में खेत में काम के दौरान बर्र और मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए. पति पर हमला होता देख घबराई पत्नी रतन कंवर को हार्ट अटैक आ गया, अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 14, 2026, 08:37 PM|Updated: Jul 14, 2026, 08:37 PM
पति पर मधुमक्खियों का जानलेवा हमला, सदमा इतना गहरा कि पत्नी ने मौके पर तोड़ा दम
Image Credit: डीडवाना में पति पर मधुमक्खियों के हमले से सदमे में आई पत्नी की हार्ट अटैक से मौतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Deedwana News: डीडवाना जिले के नंदवाण गांव में मंगलवार को एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई. खेत में काम कर रहे लोगों पर अचानक बर्र और मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस हमले में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. इसी दौरान अपने पति पर मधुमक्खियों का हमला देखकर घबराई एक बुजुर्ग महिला को दिल का दौरा पड़ गया. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है.

खेत में काम के दौरान हुआ हमला
जानकारी के अनुसार नंदवाण गांव के एक खेत में कई लोग रोज की तरह कृषि कार्य में जुटे हुए थे. इसी दौरान अचानक बर्र और मधुमक्खियों का बड़ा झुंड वहां पहुंच गया और लोगों पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से खेत में मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, लेकिन कई लोग मधुमक्खियों के हमले की चपेट में आ गए.

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बुजुर्ग पर सबसे ज्यादा हुआ हमला
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खेत में काम कर रहे बुजुर्ग मानसिंह पर मधुमक्खियों के झुंड ने सबसे ज्यादा हमला किया. देखते ही देखते उनके शरीर पर बड़ी संख्या में मधुमक्खियां बैठ गईं. आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुके थे. इस दौरान अन्य कई लोग भी डंक लगने से घायल हो गए.

पति की हालत देखकर पत्नी को लगा सदमा
अपने पति को इस हालत में देखकर उनकी पत्नी रतन कंवर बुरी तरह घबरा गईं. पति पर हो रहे लगातार हमले और अचानक बने हालात से वह गहरे सदमे में आ गईं. इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर गईं. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें संभाला और अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की.

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
घटना के बाद ग्रामीणों ने घायल मानसिंह, रतन कंवर और अन्य घायलों को तुरंत डीडवाना के राजकीय अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने जांच के बाद रतन कंवर को मृत घोषित कर दिया. वहीं मधुमक्खियों के हमले में घायल मानसिंह और अन्य लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है. डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

गांव में पसरा मातम
इस दर्दनाक घटना के बाद नंदवाण गांव में शोक की लहर फैल गई है. ग्रामीणों का कहना है कि कुछ ही पलों में खुशहाल माहौल मातम में बदल गया. एक ओर कई लोग मधुमक्खियों के हमले से घायल हो गए, वहीं पति की जान पर बने संकट को देखकर पत्नी की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. घटना के बाद गांव में हर कोई इस दर्दनाक हादसे की चर्चा कर रहा है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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