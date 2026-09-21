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डीडवाना में बड़ा सियासी उलटफेर: 8 निकायों में 5 पर कांग्रेस का कब्जा, BJP के खाते में सिर्फ 3 बोर्ड

Rajasthan News: डीडवाना जिले के सभी 8 स्थानीय निकायों के नतीजे जारी हो गए हैं. डीडवाना, कुचामन और परबतसर में भाजपा ने बोर्ड बनाया, जबकि मकराना, बोरावड़, नावा, लाडनूं और खाटू खुर्द में कांग्रेस ने जीत दर्ज की. निर्दलीयों की भूमिका भी अहम रही.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Hanuman Tanwar
Published:Sep 21, 2026, 04:34 PM IST | Updated:Sep 21, 2026, 04:34 PM IST
डीडवाना में बड़ा सियासी उलटफेर: 8 निकायों में 5 पर कांग्रेस का कब्जा, BJP के खाते में सिर्फ 3 बोर्ड
Image Credit: डीडवाना जिले के सभी 8 स्थानीय निकायों के नतीजे जारी हो गए. 5 पर कांग्रेस तो 3 पर भाजपा का कब्जा.

Deedwana News: डीडवाना जिले के सभी 8 स्थानीय निकायों के नतीजे सामने आ चुके हैं यहां 3 निकायों डीडवाना, कुचामन और परबतसर भाजपा के खाते में गई हैं जबकि मकराना, बोरावड़, नावां, लाडनूं और खाटू खुर्द निकायों में कांग्रेस ने परचम लहराया है.

डीडवाना
नगर परिषद में भाजपा ने बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की. भाजपा के भंवरलाल पंवार सभापति निर्वाचित हुए. उन्हें 24 मत, जबकि कांग्रेस के बाबू खां बेगाना को 16 मत मिले. इस तरह भंवरलाल पंवार ने 8 मतों से जीत दर्ज की.

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कुचामन
नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड बन गया. भाजपा के महेश रामचंद्रका सभापति निर्वाचित हुए. उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार आरिफ को 5 मतों से हराया. कुल 45 पार्षदों ने मतदान किया. भाजपा के 15, कांग्रेस के 17 और निर्दलीय 13 पार्षद निर्वाचित हुए थे. निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से भाजपा को 25 वोट, जबकि कांग्रेस को 20 वोट मिले.

मकराना
नगर परिषद सभापति पद का चुनाव संपन्न हो गया. कांग्रेस के रियाज गौड़ ने हाइब्रिड सिस्टम के तहत सभापति पद पर जीत दर्ज की. रियाज गौड़ को 36 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी हारून रशीद को 24 वोट मिले. मकराना में कांग्रेस के 18, भाजपा के 6 और निर्दलीय 36 पार्षद निर्वाचित हुए थे. कांग्रेस को निर्दलीय पार्षदों का समर्थन मिला.

खाटू खुर्द
नगरपालिका चेयरमैन पद पर कांग्रेस के राजूराम मेघवाल विजयी रहे. राजूराम मेघवाल को 12 मत, जबकि भाजपा की विमला देवी खोरवाल को 8 मत मिले. यहां कांग्रेस के 11 और भाजपा के 5 पार्षद निर्वाचित हुए थे. कांग्रेस को एक निर्दलीय पार्षद का भी समर्थन मिला.

बोरावड़
नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला. कांग्रेस की मनफूल देवी ने भाजपा की संजू देवी को एक वोट से हराया. मनफूल देवी को 13 मत, जबकि संजू देवी को 12 मत मिले. खास बात यह रही कि भाजपा के पास 11 पार्षद थे, जबकि कांग्रेस के केवल 4 पार्षद निर्वाचित हुए थे. इसके बावजूद कांग्रेस ने निर्दलीय पार्षदों में सेंध लगाकर बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया.

परबतसर
नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के श्रीभगवान बंग विजयी रहे. उन्हें 13 मत, जबकि कांग्रेस के बजरंगलाल को 12 मत मिले. भाजपा प्रत्याशी ने 1 वोट के अंतर से जीत दर्ज की.

नावा
नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस की कविता कुमावत निर्वाचित हुईं. कविता कुमावत को 16 मत मिले और उन्होंने भाजपा की पूजा कुमावत को 7 मतों से हराया. निर्वाचन अधिकारी हुकमीचंद रुलानिया ने कविता कुमावत को अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया.

लाडनूं
नगरपालिका चेयरमैन पद का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. निर्वाचन अधिकारी ममता लहुआ ने परिणाम घोषित किए. कांग्रेस प्रत्याशी परवीन बानो ने भाजपा की निर्मला देवी जांगिड़ को 5 मतों से हराया. परवीन बानो को 25 मत, जबकि निर्मला देवी को 20 वोट मिले. लाडनूं में भाजपा के 15, कांग्रेस के 17, रालोपा का 1 और निर्दलीय 12 पार्षद निर्वाचित हुए थे.

पार्षदों की संख्या और मतदान के बीच दिखा बड़ा अंतर
इन नगर निकाय अध्यक्ष चुनावों में कई जगह पार्षदों की संख्या और अध्यक्ष चुनाव के मतदान के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला. खासतौर पर मकराना और बोरावड़ में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका निर्णायक रही, जबकि डीडवाना और कुचामन में निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से भाजपा बोर्ड बनाने में सफल रही. वहीं परबतसर में भाजपा तथा नावा, लाडनूं और खाटू खुर्द में कांग्रेस ने अध्यक्ष पद हासिल किया.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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