/कुचामन नगर परिषद चुनाव में BJP का बड़ा दांव! सरकार बनते ही पहले 100 दिन में होंगे ये बड़े काम

Kuchaman Nagar Parishad Chunav: डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में आगामी नगर परिषद चुनावों के मद्देनजर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 'विकसित कुचामन, सुरक्षित कुचामन, स्वच्छ कुचामन' के दृष्टिकोण के साथ 10 सूत्रीय नगर विकास संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है. भाजपा ने यह आश्वासन दिया है कि नगर परिषद में बोर्ड के गठन के उपरांत, प्रारंभिक 100 दिनों के भीतर प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी और संकल्प पत्र में उल्लिखित सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाएगा.

क्या बोले भाजपा के चुनाव प्रभारी एवं प्रदेश प्रवक्ता सूरज सोनी

भाजपा के चुनाव प्रभारी एवं प्रदेश प्रवक्ता, सूरज सोनी ने रेखांकित किया कि केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकारें कार्यरत हैं. यदि कुचामन नगर परिषद में भी भाजपा का बोर्ड स्थापित होता है, तो 'ट्रिपल इंजन सरकार' के माध्यम से विकास योजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन संभव हो पाएगा. इस संकल्प पत्र में शहर के समग्र विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता और सुनियोजित शहरी विकास को केंद्रीय मुद्दों के रूप में सम्मिलित किया गया है.

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भाजपा ने निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है:

• स्वच्छता और पर्यावरण: बेहतर कचरा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, घर-घर से कचरा संग्रहण की व्यवस्था, और निराश्रित पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान.

• बुनियादी ढांचा: सड़क, नाली, सीवरेज, जल निकासी, पेयजल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट जैसी आवश्यक सेवाओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान.

• महिला सशक्तिकरण: प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर 'पिंक टॉयलेट' का निर्माण.

• लघु व्यवसायी सहायता: स्ट्रीट वेंडरों और रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना और आधुनिक वेंडर जोन का विकास.

• शहरी सौंदर्य और यातायात प्रबंधन: प्रमुख मार्गों और चौराहों का सौंदर्यीकरण एवं नामकरण, गोल प्याऊ चौराहे सहित व्यस्त क्षेत्रों की यातायात व्यवस्था में सुधार, आवश्यकतानुसार मल्टीलेवल पार्किंग सुविधाओं का निर्माण, व्यापारिक क्षेत्रों में बेहतर पार्किंग, पेयजल, सफाई और यातायात प्रबंधन, तथा नए ऑटो स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगरों का विकास.

• खेल और युवा विकास: युवाओं और खिलाड़ियों के लिए स्टेडियमों एवं खेल सुविधाओं का आधुनिकीकरण.

• हरित क्षेत्र विकास: पार्कों और लव कुश वाटिका का विकास एवं सौंदर्यीकरण, साथ ही नए हरित क्षेत्रों का निर्माण.

• सुरक्षा: शहर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों का विस्तार और आधुनिक अभय कमांड सेंटर की स्थापना.

• अधूरी कॉलोनियों का विकास: अधूरी कॉलोनियों में सड़क, नाली, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना.

• जनसुविधाएं: बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, सार्वजनिक शौचालयों का नवीनीकरण एवं नए शौचालयों का निर्माण, मार्गदर्शक संकेतक बोर्डों की स्थापना, और डिजिटल माध्यम से आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान.

स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर होंगे विकास कार्य

भाजपा ने यह भी कहा है कि प्रत्येक वार्ड की स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर विकास कार्यों की प्राथमिकता तय की जाएगी. इन विकास योजनाओं के निर्माण में वार्डवासियों, व्यापारियों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. सूरज सोनी ने इस बात पर जोर दिया कि विगत वर्षों में रेलवे, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और अन्य क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, और कुचामन सिटी सहित संपूर्ण डीडवाना-कुचामन जिले में भाजपा को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त होगा.

अपने संकल्प पत्र के माध्यम से, भाजपा ने कुचामन नगर परिषद को जनसुविधा, सुशासन, स्वच्छता, सुरक्षा और सुनियोजित विकास का एक आदर्श नगर निकाय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.