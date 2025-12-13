अजमेर में मदन राठौड़ का कांग्रेस पर हमला, बोले - 'कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा'

Ajmer News: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शनिवार शाम अजमेर पहुंचे. उनके शहर आगमन पर भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री मिथलेश गौतम और प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता गैना का भी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर अभिनंदन किया. कार्यालय में उत्साह का माहौल रहा और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर पार्टी नेतृत्व के प्रति अपना समर्थन जताया.

भाजपा कार्यालय में आयोजित स्वागत कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला. मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की हालत आज ऐसी हो गई है, जिसे “कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा” कहा जा सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में न तो वैचारिक स्पष्टता बची है और न ही संगठन को दिशा देने वाला मजबूत नेतृत्व है. इसी कारण पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है और जनता का भरोसा उससे उठ चुका है.

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के अंदर आपसी खींचतान और गुटबाजी हावी है. अलग-अलग विचारधाराओं और स्वार्थों के कारण पार्टी एकजुट होकर काम नहीं कर पा रही है. इसका सीधा असर चुनावी परिणामों और जनसमर्थन पर साफ दिखाई देता है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में भी कांग्रेस की स्थिति में कोई बड़ा सुधार होने की संभावना नजर नहीं आती.

इस दौरान मदन राठौड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं की भूमिका की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता किसी पद या लाभ की उम्मीद से काम नहीं करता. वह संगठन और देश की सेवा भावना के साथ जुड़ा रहता है. यही कारण है कि भाजपा का संगठन जमीन से जुड़ा हुआ है और हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहता है.

प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के दो साल के कार्यकाल में विकास के दुगने से ज्यादा कार्य हुए हैं. सड़कों, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है.

मदन राठौड़ ने भरोसा जताया कि जनता भाजपा की नीतियों और सरकार के काम से संतुष्ट है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और सरकार के विकास कार्यों के दम पर भाजपा आने वाले समय में और मजबूती के साथ जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए रखेगी.

