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पुष्कर में कांग्रेस चिंतन शिविर में पहुंचे सचिन पायलट, बोले- प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल

Rajasthan Politics: अजमेर के पुष्कर में आयोजित 10 दिवसीय कांग्रेस सृजन संगठन और चिंतन शिविर में शिरकत करने पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट अजमेर पहुंचे. बड़ी संख्या में पहुंचे नेता और कार्यकर्ताओं ने पायलट का जोरदार स्वागत किया.

Edited byAman SinghReported byKaushal Jain
Published: May 26, 2026, 08:37 PM|Updated: May 26, 2026, 08:37 PM
पुष्कर में कांग्रेस चिंतन शिविर में पहुंचे सचिन पायलट, बोले- प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल
Image Credit: Sachin Pilot

Rajasthan Politics: राजस्थान में अजमेर के पुष्कर में आयोजित 10 दिवसीय कांग्रेस सृजन संगठन और चिंतन शिविर में शिरकत करने अजमेर पहुंचे एआईसीसी के महासचिव और प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का जोरदार स्वागत किया गया.

पुष्कर पहुंचने से पूर्व गेगल पर शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय जैन, महेंद्र सिंह रलावता, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, कांग्रेस नेता हेमंत भाटी और अमोलक सिंह छाबड़ा सहित बड़ी संख्या में पहुंचे नेता और कार्यकर्ताओं ने पायलट का क्रेन से फूल माला के माध्यम से जोरदार स्वागत किया.

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इस मौके पर पत्रकारों से मुखातिब हुए पायलट ने कांग्रेस के सर्जन संगठन और चिंतन शिविर को कांग्रेस की रीति नीति के अनुरूप बताते हुए कहा कि इससे कांग्रेस के नए अध्यक्षों को एक साथ मिलने जुलने और पार्टी के रीति-नीति के बारे में जानकारी का मौका मिलेगा, जो आगामी दिनों में कांग्रेस के लिए बेहतर सिद्ध होगी.

वहीं उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, पानी और पेट्रोल के दामों में हुई मूल्य वृद्धि को सरकार की विफलता करार दिया. उन्होंने प्रदेश की भजनलाल सरकार के आज ढाई वर्ष पूर्ण होने पर भी सरकार को असफल बताते हुए कहा कि प्रदेश में पानी के लिए लोग परेशान हैं, तो वहीं कानून व्यवस्था के हाल बहुत खराब हैं, सरकार चुनाव से पीछे भाग रही है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं और भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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