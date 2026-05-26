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Rajasthan Politics: अजमेर के पुष्कर में आयोजित 10 दिवसीय कांग्रेस सृजन संगठन और चिंतन शिविर में शिरकत करने पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट अजमेर पहुंचे. बड़ी संख्या में पहुंचे नेता और कार्यकर्ताओं ने पायलट का जोरदार स्वागत किया.
Rajasthan Politics: राजस्थान में अजमेर के पुष्कर में आयोजित 10 दिवसीय कांग्रेस सृजन संगठन और चिंतन शिविर में शिरकत करने अजमेर पहुंचे एआईसीसी के महासचिव और प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का जोरदार स्वागत किया गया.
पुष्कर पहुंचने से पूर्व गेगल पर शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय जैन, महेंद्र सिंह रलावता, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, कांग्रेस नेता हेमंत भाटी और अमोलक सिंह छाबड़ा सहित बड़ी संख्या में पहुंचे नेता और कार्यकर्ताओं ने पायलट का क्रेन से फूल माला के माध्यम से जोरदार स्वागत किया.
इस मौके पर पत्रकारों से मुखातिब हुए पायलट ने कांग्रेस के सर्जन संगठन और चिंतन शिविर को कांग्रेस की रीति नीति के अनुरूप बताते हुए कहा कि इससे कांग्रेस के नए अध्यक्षों को एक साथ मिलने जुलने और पार्टी के रीति-नीति के बारे में जानकारी का मौका मिलेगा, जो आगामी दिनों में कांग्रेस के लिए बेहतर सिद्ध होगी.
वहीं उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, पानी और पेट्रोल के दामों में हुई मूल्य वृद्धि को सरकार की विफलता करार दिया. उन्होंने प्रदेश की भजनलाल सरकार के आज ढाई वर्ष पूर्ण होने पर भी सरकार को असफल बताते हुए कहा कि प्रदेश में पानी के लिए लोग परेशान हैं, तो वहीं कानून व्यवस्था के हाल बहुत खराब हैं, सरकार चुनाव से पीछे भाग रही है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं और भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं.
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