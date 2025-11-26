पुष्कर का प्राचीन वराह मंदिर, जहां भगवान विष्णु करते हैं भूमि संबंधी समस्याओं का निदान!

Pushkar Varaha Mandir: पुष्कर सरोवर के वराह घाट से महज़ 150 मीटर की दूरी पर स्थित, भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह को समर्पित एक प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है. 12वीं शताब्दी के शासक राजा अन्नाजी चौहान द्वारा निर्मित यह मंदिर, पुष्कर के प्राचीन मंदिरों में से एक है.

हालांकि यह मंदिर चारों ओर घनी आबादी से घिरा है और तीर्थ यात्री कम ही इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जिन्हें भी इसके 1100 वर्ष पुराने इतिहास का पता चलता है, वे इस किलेनुमा मंदिर में दर्शन करने अवश्य आते हैं.

किलेनुमा स्थापत्य और पौराणिक कथा

मंदिर तक पहुंचने के लिए तीर्थ यात्रियों को 30 से 35 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. बाहर से, इसका पीले पत्थर से निर्मित शानदार द्वार और उस पर की गई खूबसूरत नक्काशी ऐसी है कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस किलेनुमा परकोटे के भीतर एक मंदिर है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जैसे ही आप द्वार के भीतर आते हैं, उल्टे हाथ की तरफ धनराज जी की विशाल प्रतिमा नज़र आती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ये हमारे पुण्य और पाप का लेखा-जोखा रखते हैं. धनराज जी के दर्शन के बाद, भगवान गरुड़ के दर्शन होते हैं, जो सामने गर्भ गृह में स्थित भगवान वराह की ओर देख रहे हैं.

सामने गर्भ गृह में सफेद संगमरमर में बनी 3 फुट आकार की भगवान वराह अवतार की प्रतिमा के दर्शन होते हैं.

धरती को बचाने वाले वराह अवतार

पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक शक्तिशाली राक्षस हिरण्याक्ष धरती को जल की गहराई में ले गया था. तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालकर हिरण्याक्ष के आतंक से मुक्त करवाया. इसलिए भगवान वराह को 'भूपति' (धरती के स्वामी) भी कहा जाता है.

मंदिर के प्रधान पुजारी, पंडित आशीष पाराशर बताते हैं कि एकादशी पर यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवान वराह से भूमि संबंधी समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी समस्या का निदान जल्द हो जाता है.

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-