राजस्थान की ये छोरी बनी डिप्टी CM दीया कुमारी की OSD, पढ़ें उनकी सफलता की कहानी

Beawar, Ajmer News: कहते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास करने का हौसला जरूर होता है. सपना मौर्य की कहानी इसी हौसले की मिसाल है. उन्होंने जीवन की हर कठिनाई को अपनी ताकत बना लिया.

सिर्फ 10 वर्ष की उम्र में जब माता-पिता का साया सिर से उठ गया, तो दुनिया जैसे थम सी गई थी लेकिन उस नन्हीं बच्ची को उसकी नानी लक्ष्मी देवी भट्ट ने ममता की छांव में संभाला, पाला और आगे बढ़ाया. नानी ने न केवल मां का स्नेह दिया, बल्कि जीवन का सही मार्ग भी दिखाया.

सपना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरु नानक विद्यालय से शुरू की, फिर बल मंदिर स्कूल से हायर सेकेंडरी तक का सफर तय किया. अजमेर से बी.टेक की डिग्री हासिल की लेकिन यह राह आसान नहीं थी. कई बार स्कूल की फीस जमा करने तक के पैसे नहीं होते थे,नई स्कूल ड्रेस भी नहीं खरीद पाती थी, किसी दूसरे बच्चे की पुरानी स्कूल ड्रेस पहन कर अपनी पढ़ाई को जारी रखा.

किताबें खरीदना भी एक सपना जैसा था. इन्हीं कठिन दिनों में सर्वोदय सेवा संस्थान के संरक्षक अनंत राम पोद्दार और अन्य भामाशाहों ने उनका हाथ थामा. उन्होंने फीस भरवाई, किताबें दिलवाई और एक नन्हे सपने को उड़ान दी.

पढ़ाई के इन संघर्ष भरे दिनों में राजनंदनी सिंगाड़िया, लीलावती, नीता और रेखा जैसी सच्ची सहेलियों ने भी हमेशा उनका हौसला बढ़ाया.

वहीं, मामा विपिन भट्ट, कुलदीप भट्ट, मोसी पुष्पा ने हर मोड़ पर परिवार की तरह उनका साथ निभाया. इसी हिम्मत और मेहनत ने सपना मौर्य को वहां पहुंचाया, जहां पहुंचने का सपना लाखों लोग देखते हैं।

आज सपना मौर्य राज्य सरकार के विद्युत विभाग, रोजगार विभाग, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, और महिला एवं बाल विकास परियोजना (सीडीपीओ) में अपनी सेवाएं दे रही हैं. साथ ही, वे राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की ओएसडी के रूप में भी कार्यरत हैं, जहां पर उपमुख्यमंत्री ने इस प्रतिभा को पहचाना एवं ऊंच-नीच, जात-पात को परे रख केवल टैलेंट और प्रशासनिक गुणों को प्राथमिकता दी. आज तक 7 सरकारी नौकरी में भी चयन पाया.

साल 2023 में RAS चयन ने उनके संघर्ष को मुकुट की तरह सजाया लेकिन उस सफलता के पीछे भी एक दर्द भरी कहानी छिपी है. मुख्य परीक्षा से मात्र 10 दिन पहले ही उनके पैर का प्लास्टर खुला था. उस कठिन समय में दोस्तों ने उनका ध्यान रखा.

जब उन्होंने RAS का पहला पेपर दिय तो दर्द के मारे एक तरफ आंसू बह रहे थे और दूसरी तरफ वह बस लिखती जा रही थी क्योंकि उनके इरादे, दर्द से कहीं ज्यादा मजबूत थे. आज सपना मौर्य हर उस बेटी के लिए प्रेरणा हैं, जिसने जीवन में कठिनाइयां देखी हैं. उन्होंने यह साबित किया है कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, अगर इरादे सच्चे हों तो सपनों की उड़ान कोई नहीं रोक सकता.

अपने व्यस्त जीवन के बावजूद सपना मौर्य आज भी उतनी ही सरल और जमीन से जुड़ी हुई हैं. अपने ननिहाल में जब भी जाती हैं, तो घर के कामों में हाथ बंटाना, बच्चों को पढ़ाना, दीपावली के अवसर पर दीप उत्सव की तैयारी करना और फुर्सत के पलों में पुराने दोस्तों व परिचितों से मिलना यह सब आज भी उनके जीवन का हिस्सा है. उनके लिए ये रिश्ते और अपनापन ही असली संपत्ति हैं.

