राजस्थान रोडवेज को 15 साल बाद मिला नया डिपो, केकड़ी से शुरू हुआ बस संचालन, जानें पूरी जानकारी

Rajasthan Roadways New Depot: राजस्थान रोडवेज में लंबे समय बाद एक नई शुरुआत होने जा रही है. रोडवेज में एक नया डिपो शुरू किया गया है. यह डिपो अजमेर जिले के केकड़ी में शुरू किया गया है.

Published: Jan 26, 2026, 04:05 PM IST | Updated: Jan 26, 2026, 04:05 PM IST

राजस्थान रोडवेज को 15 साल बाद मिला नया डिपो, केकड़ी से शुरू हुआ बस संचालन, जानें पूरी जानकारी

Rajasthan Roadways New Depot: राजस्थान रोडवेज में लंबे समय बाद एक नई शुरुआत होने जा रही है. रोडवेज में एक नया डिपो शुरू किया गया है. यह डिपो अजमेर जिले के केकड़ी में शुरू किया गया है. नए डिपो से 23 जनवरी से बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है. अगले माह से यहां से रोज 80 बसें संचालित होने लगेंगी.

राजस्थान रोडवेज के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ा है. रोडवेज में एक नए डिपो की शुरुआत हुई है. यह डिपो अजमेर जिले के केकड़ी शहर में शुरू किया गया है. अब तक रोडवेज के कुल 52 डिपो से बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन अब डिपो की कुल संख्या बढ़कर 53 हो गई है.

यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोडवेज में यह नया डिपो करीब डेढ़ दशक बाद शुरू हो सका है. इससे पहले वर्ष 2011 में एक साथ 3 डिपो शुरू हुए थे. ये डिपो तब प्रतापगढ़, राजसमंद और जैसलमेर जिलों में शुरू किए गए थे. इसके अलावा करौली और जयपुर के शाहपुरा में यूनिट भी शुरू हुई थी. अब रोडवेज प्रशासन ने केकड़ी में नया डिपो शुरू कर दिया है.

यह डिपो करीब 20 हजार वर्गमीटर जमीन पर विकसित किया जाएगा. केकड़ी में अभी बस स्टैंड संचालित है, जो स्थानीय नगरपालिका की जमीन पर संचालित हो रहा है, लेकिन अब यहां पर नगर पालिका ने नया बस स्टैंड विकसित करने के लिए जमीन दी है. इस पर नया बस स्टैंड भी नगर पालिका के सहयोग से बनाया जाएगा. वहीं केकड़ी में नया डिपो बनाने का कार्य शुरू हो गया है, बोरिंग भी लगाई जा चुकी है.

रोडवेज में नए डिपो की शुरुआत

23 जनवरी को स्थानीय विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बस संचालन को हरी झंडी दिखाई. केकड़ी से जयपुर के लिए पहली बस शुरू की गई. 24 जनवरी से 28 बसों का संचालन शुरू किया गया. केकड़ी से अहमदाबाद, गोवर्धन जी, कोटा, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, खाटूश्यामजी, रतलाम आदि की बसें शुरू हुई.

1 फरवरी से करीब 55 बसों का संचालन शुरू किया जाएगा. वहीं 15 फरवरी तक करीब 80 बसें संचालित होने लगेंगी. डिपो की बिल्डिंग निर्माण के लिए राजस्थान सड़क विकास एवं निर्माण निगम से MOU हुआ. इसी साल बिल्डिंग निर्माण पूरा कर बस संचालन को गति दी जाएगी.

3.48 करोड़ लागत से डिपो की बिल्डिंग बनाई जाएगी. 52 लाख रुपए से वर्कशॉप की मशीनरी खरीदने की प्रक्रिया होगी. करीब 4 करोड़ लागत से नगरपालिका नया बस स्टैंड विकसित करेगी. अभी डाक बंग्ला में अस्थाई रूप से मुख्य प्रबंधक कार्यालय शुरू किया गया.

डीग में शुरू होगा नया डिपो

केकड़ी में रोडवेज प्रशासन ने बस स्टैंड पर 4 नए रिजर्वेशन काउंटर भी शुरू किए हैं. अलग-अलग शहरों के यात्रियों को बसों में टिकट बुकिंग को लेकर सुविधा हो, इसके लिए केकड़ी-कोटा-झालावाड़, केकड़ी-जयपुर, केकड़ी-भीलवाड़ा-उदयपुर, केकड़ी-अजमेर-नागौर-जोधपुर के लिए रिजर्वेशन काउंटर शुरू किए गए हैं.

रोडवेज के नए डिपो केकड़ी से बस संचालन की शुरुआत को रोडवेज प्रबंधन के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. रोडवेज अध्यक्षा शुभ्रा सिंह और प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा के नेतृत्व में यह नई शुरुआत हुई है, यहां करीब 20 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में डिपो विकसित किया जा रहा है.

फील्ड में केकड़ी डिपो के प्रभारी हेमराज मीना ने कमान संभाल ली है. हालांकि अभी बसों के मेंटिनेंस की सुविधा शुरू होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन रोडवेज प्रशासन ने यात्रियों को सुविधा देने के लिए पर्याप्त संख्या में बसें संचालित करने का निर्णय लिया है. रोडवेज प्रशासन आगामी समय में डीग में भी नया डिपो बनाने की संभावनाएं तलाश रहा है.

