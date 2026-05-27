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Rajasthan: RPSC ने RAS-2026 में निकाली बंपर भर्ती, जानें कितने पदों पर भर्ती

Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS 2026 भर्ती का विज्ञापन जारी किया है. कुल 607 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें राज्य सेवा के 192 पद और अधीनस्थ सेवा के 415 पद शामिल हैं. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byKaushal Jain
Published: May 27, 2026, 02:10 PM|Updated: May 27, 2026, 02:13 PM
Rajasthan: RPSC ने RAS-2026 में निकाली बंपर भर्ती, जानें कितने पदों पर भर्ती
Image Credit: RPSC

Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने RAS 2026 भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 607 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें राज्य सेवा के 192 पद और अधीनस्थ सेवा के 415 पद शामिल हैं. लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है.

भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 जून 2026 से शुरू होंगे, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकेंगे.

खबर अपडेट की जा रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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