/Rajasthan: RPSC ने RAS-2026 में निकाली बंपर भर्ती, जानें कितने पदों पर भर्ती

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Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS 2026 भर्ती का विज्ञापन जारी किया है. कुल 607 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें राज्य सेवा के 192 पद और अधीनस्थ सेवा के 415 पद शामिल हैं.
Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने RAS 2026 भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 607 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें राज्य सेवा के 192 पद और अधीनस्थ सेवा के 415 पद शामिल हैं. लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है.
भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 जून 2026 से शुरू होंगे, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकेंगे.
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