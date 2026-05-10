/राजस्थान पुलिस को मिलेंगे 1874 नए थानेदार! SI भर्ती 2021 और 2025 को लेकर RPSC का बड़ा अपडेट

Rajasthan SI Recruitment 2025: राजस्थान में पुलिस महकमे को मजबूती देने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ी अपडेट सामने आई है. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित की जा रही उपनिरीक्षक (SI) भर्ती 2025 और दोबारा आयोजित होने वाली 2021 की भर्ती परीक्षा के माध्यम से राज्य सरकार को कुल 1874 नए थानेदार प्राप्त होंगे. प्रदेश में लगातार हो रही सेवानिवृत्तियों और पदोन्नति की वजह से वर्तमान में सब इंस्पेक्टर के लगभग 1500 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके कारण अभ्यर्थियों की निगाहें आगामी नई भर्तियों पर भी टिकी हैं.

भर्ती परीक्षाओं का गणित: 2021 और 2025

आयोग द्वारा सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के पदों पर चयन की प्रक्रिया जारी है. इन दोनों भर्तियों का विवरण इस प्रकार है-

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एसआई भर्ती 2025: इस भर्ती के अंतर्गत कुल 1015 पद सृजित हैं. इसकी लिखित परीक्षा बीते अप्रैल माह में संपन्न हो चुकी है. आंकड़ों के अनुसार, 5 अप्रैल को पंजीकृत 7,70,040 अभ्यर्थियों में से 4,63,333 उपस्थित रहे, जबकि 6 अप्रैल को 7,70,058 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 4,72,370 ने परीक्षा दी.

एसआई भर्ती 2021 (पुनः परीक्षा): पेपर लीक और कानूनी विवादों के कारण रद्द हुई 2021 की भर्ती में 859 पद हैं. यह परीक्षा आगामी सितंबर माह में दोबारा आयोजित की जाएगी. इससे पूर्व जब यह परीक्षा 13 से 15 सितंबर 2021 को हुई थी, तब करीब 7.97 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से लगभग 3.83 लाख अभ्यर्थी ही शामिल हुए थे.

चयन प्रक्रिया और रिक्तियों का दबाव

भले ही ये दोनों भर्तियां साथ चर्चा में हैं, लेकिन इनकी चयन प्रक्रिया पूरी तरह अलग-अलग चलेगी. भर्ती के चरणों में लिखित परीक्षा का परिणाम, पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और अंत में साक्षात्कार (Interview) शामिल हैं.

राज्य में सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों की संख्या 1500 के पार होने के कारण पुलिस थानों पर कार्यभार का दबाव है. हालांकि, इन दोनों भर्तियों से 1874 पद भरने के बाद काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है.

2016 की भर्ती का इतिहास

आरपीएससी के इतिहास में 2016 की एसआई भर्ती को सबसे 'लेटलतीफ' माना जाता है. 511 पदों के लिए निकाली गई इस भर्ती की परीक्षा अक्टूबर 2018 में हुई थी, जबकि इसका अंतिम परिणाम जुलाई-अगस्त 2020 में साक्षात्कारों के पश्चात जारी किया गया था. वर्तमान में आयोग का प्रयास है कि 2021 और 2025 की प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए.