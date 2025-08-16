Zee Rajasthan
बहुचर्चित संजू सैनी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, आरोपी पति की Girlfriend ने रची थी साजिश

Rajasthan Crime: अजमेर जिले में किशनगढ़ के बहुचर्चित संजू सैनी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है. पुलिस ने कातिल पति की प्रेमिका शिवाजी नगर निवासी 25 वर्षीय रितु सैनी को गिरफ्तार किया है.

Published: Aug 16, 2025, 14:41 IST | Updated: Aug 16, 2025, 14:41 IST

बहुचर्चित संजू सैनी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, आरोपी पति की Girlfriend ने रची थी साजिश

Rajasthan Crime: राजस्थान के अजमेर जिले में किशनगढ़ के बहुचर्चित संजू सैनी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है. पुलिस ने कातिल पति की प्रेमिका शिवाजी नगर निवासी 25 वर्षीय रितु सैनी को गिरफ्तार किया है.

अनुसंधान में सामने आया कि रितु सैनी आरोपी पति रोहित सैनी के साथ मिलकर साजिश में शामिल थी. रितु लगातार रोहित पर पति को छोड़ने का दबाव डाल रही थी, जिसके चलते बाद में पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया. रितु सैनी तलाकशुदा है उसका एक बच्चा भी है.

कातिल पति रोहित सैनी और रितु के बीच सोशल साइट्स के जरिए बातचीत हुआ करती थी. क्योंकि इनके रिश्तों को लेकर घरवालों से आए दिन झगड़ा होता था. वहीं पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रेमिका रितु हिरासत से गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक कुमार के निर्देशन में हुई.

सीओ ग्रामीण उमेश गौतम की सुपरविजन और थाना प्रभारी भीकाराम काला के नेतृत्व में कार्रवाई की गई. इससे पहले पुलिस आरोपी पति रोहित माली, सहयोगी रवि मेघवाल को गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं एक नाबालिग भी निरुद्ध किया जा चुका है. पुलिस की जांच से स्पष्ट हुआ है कि साजिश रचने में प्रेमिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

