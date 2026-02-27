Zee Rajasthan
PM मोदी के अजमेर दौरे से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जानें कहां-कहां मिल सकता है जाम

Rajasthan News: PM मोदी के अजमेर दौरे के कारण कल शाम 4 बजे तक किशनगढ़-कायड़ मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. 6 किमी का रूट सीज किया गया है और 5 हजार जवान तैनात हैं. वाहन चालक जाम से बचने के लिए बाईपास का प्रयोग करें.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Feb 27, 2026, 03:19 PM IST | Updated:Feb 27, 2026, 03:19 PM IST

PM मोदी के अजमेर दौरे से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जानें कहां-कहां मिल सकता है जाम

PM Modi Ajmer Visit: PM मोदी के अजमेर दौरे के कारण कल शाम 4 बजे तक किशनगढ़-कायड़ मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. 6 किमी का रूट सीज किया गया है और 5 हजार जवान तैनात हैं. वाहन चालक जाम से बचने के लिए बाईपास का प्रयोग करें.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानि 28 फरवरी को अजमेर के दौरे पर हैं, जहां वे प्रदेशव्यापी एचपीवी (HPV) टीकाकरण अभियान का आगाज करेंगे. पीएम की सुरक्षा और विशाल रैली को देखते हुए अजमेर पुलिस और प्रशासन ने अभेद्य किला तैयार किया है. यदि आप आज अजमेर या इसके आसपास के हाईवे से गुजरने वाले हैं, तो यह ट्रैफिक अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है.

कब और कहां रहेगा ट्रैफिक का दबाव?
सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक इन मार्गों पर भारी जाम या डायवर्जन मिल सकता है. किशनगढ़-गेगल-कायड़-ब्यावर मार्ग,किशनगढ़-गेगल–कायड़-अजमेर मुख्य मार्ग.

भारी वाहनों के लिए विशेष निर्देश
ट्रक, ट्रेलर और अन्य मालवाहक वाहनों को कायड़ और गेगल टोल की तरफ आने से पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है. एडीजी (कानून-व्यवस्था) वी.के. सिंह ने भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है.

सुरक्षा व्यवस्था, 5 हजार जवान तैनात
प्रधानमंत्री की रैली के लिए सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर न मार सके. बता दें कि रैली स्थल की ओर जाने वाले लगभग 6 किलोमीटर लंबे मार्ग को आम यातायात के लिए पूरी तरह सीज कर दिया गया है. वहीं व्यवस्था संभालने के लिए 10 IPS, 15 IAS सहित कुल 70 वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. साथ ही चप्पे-चप्पे पर 5 हजार से अधिक पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान तैनात रहेंगे.

क्या है पीएम का मुख्य कार्यक्रम?
प्रधानमंत्री मोदी कल 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को एचपीवी टीके की पहली खुराक पिलाकर कैंसर के खिलाफ एक बड़ी जंग की शुरुआत करेंगे. इस दौरान वे एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें लाखों की भीड़ जुटने की उम्मीद है.

वैकल्पिक मार्ग और सलाह
जयपुर से ब्यावर/उदयपुर जाने वाले में किशनगढ़ से सीधे अजमेर शहर में घुसने के बजाय आउटर बाईपास का उपयोग करें. बता दें कि कायड़ और गेगल के आसपास के रास्तों पर जाने से बचें और गूगल मैप्स या पुलिस की लेटेस्ट एडवाइजरी चेक करते रहें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Ajmer News हर पल की जानकारी.

